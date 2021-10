Porsche Cup: Muller chega em Interlagos na briga pelo título

Em seu primeiro ano no automobilismo brasileiro, a Equivoco Racing vem fazendo história e neste fim de semana na Porsche Cup Brasil não foi diferente: a etapa de Goiânia credenciou Marçal Müller para brigar pelo tricampeonato na grande final, marcada para os 13 e 14 de novembro em Interlagos, junto do GP de São Paulo de Fórmula 1.

Marçal garantiu o passe para a decisão com um quarto e um segundo lugares nas duas provas, tendo largado a primeira da pole position. Na combinação de resultados envolvendo seus principais rivais, Miguel Paludo, Werner Neugebauer, Alceu Feldmann e Enzo Elias, Muller chega à Interlagos bem posicionado.

"Não veio a vitória, foi por pouco, mas no geral, o fim de semana foi muito frutífero para nós, que tínhamos como meta pontuar mais que nossos concorrentes. Agora vou com tudo na briga pelo título, sem o lastro que me atrapalhou o ano todo e na decisão está liberado e cheio de vontade de dar esse título histórico para a Equivoco Racing", comentou Marçal.

Na GT3 Cup, os dois pilotos do time subiram ao pódio pelo menos uma vez. Márcio Mauro foi segundo no sábado após largar da primeira fila, tomar a ponta na curva 1 e liderar boa parte da disputa; já Paulo Totaro foi o segundo na classe Sport neste domingo, travando uma belíssima disputa com Edu Guedes, seu amigo e famoso chef de TV.

"O fim de semana estava muito legal, com liderança e um bom resultado, pena esse toque na largada do domingo, que me tirou completamente da disputa por pontos, mas fiquei bem feliz pelo Paulo", destacou Márcio. "Foi um fim de semana muito desgastante com muito calor e fiz o máximo nos dois dias. Como recompensa, levo mais um troféu para casa e saio empolgado para manter a liderança no Endurance", afirma Paulo.

O campeonato de Endurance, citado por Totaro, acontece no próximo domingo também em Goiânia, onde Paulo Totaro e Marcio Mauro receberão a companhia de Ramón Alcaraz para a defesa da liderança do campeonato da Trophy, enquanto Marçal Muller não participa, focando 100% na Sprint, e o coach da equipe, Fábio Carbone, faz dupla com Werner Neugebauer.

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: