Porsche Cup divulga calendário da temporada 2023

A Porsche Cup anunciou nesta terça-feira (17) o calendário da temporada 2023. O campeonato segue o modelo consagrado nos últimos anos, com seis etapas de Sprint e três de Endurance.

O campeonato de Sprint tem prevista uma rodada dupla para cada categoria, enquanto o de Endurance segue com corridas de longa duração combinando todas as classes do evento no mesmo grid.

Interlagos abre o calendário no início de março, volta a hospedar uma etapa de Sprint em julho e depois recebe as decisões dos dois campeonatos. O de Sprint termina em 5 de novembro, na data do GP São Paulo de F1. O Endurance Series tem sua corrida final em 18 de novembro.

No Brasil, os carros de competição mais produzidos no mundo passam pelo Velocitta, em abril, e depois têm duas semanas seguidas de atividade em Goiânia, para etapa de Sprint no último fim de semana de maio e de Endurance no primeiro fim de semana de junho.

As etapas 6 e 7 também terão apenas uma semana de intervalo, em pista no exterior a ser definida, primeiro com uma jornada de Sprint e depois com a segunda etapa do Endurance Series.

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – temporada 2023

Etapa 1 – Sprint – Interlagos – 4 e 5 de março

Etapa 2 – Sprint – Velocitta – 15 e 16 de abril

Etapa 3 – Sprint – Goiânia – 27 e 28 de maio

Etapa 4 – Endurance – Goiânia – 4 de junho

Etapa 5 – Sprint – Interlagos – 15 e 16 de julho

Etapa 6 – Sprint – Internacional – 2 e 3 de setembro

Etapa 7 – Endurance – Internacional – 10 de setembro

Etapa 8 – Sprint – Interlagos – 4 e 5 de novembro

Etapa 9 – Endurance – Interlagos – 18 de novembro

