Nesta segunda-feira o Porsche Esports Brasil, principal campeonato de automobilismo virtual do país, organizado pela Porsche Brasil, conheceu seus campeões. Gustavo Ariel, representante do país no mundial do Iracing teve uma recuperação espetacular e faturou o título na Pro.

Pedro Oliveira que havia conquistado boa vantagem ao longo da competição foi campeão na Pro-Am, mostrando muita consistência. Entre as equipes o título ficou com a Fyra SimSport, a equipe formada por Caíque Oliveira e Jeff Giassi havia garantido a primeira posição antecipadamente na penúltima etapa.

Na classe Pro a disputa chegou aberta, Caíque Oliveira liderava e Ariel era o segundo colocado. Na primeira corrida Ariel levou o carro da Texaco Racing by TK1 ao primeiro lugar após ótima disputa com o tricampeão do Porsche Esports Brasil Jeff Giassi.

Oliveira terminou em décimo e além de vencer a segunda corrida, precisava que Ariel terminasse no máximo em quinto lugar. O piloto da Fyra SimSport fez a lição de casa, mas Gustavo Ariel escalou o pelotão e com 12 ultrapassagens conquistou a terceira posição na segunda corrida e o título da temporada com apenas três pontos de vantagem.

Em 2022 o Porsche Esports Brasil ofereceu aos seus competidores o equivalente a R$50 mil em prêmios. Caíque Oliveira e Neto Nascimento terão a oportunidade de testar um Porsche 911 GT3 Cup de competição em um autódromo brasileiro, em uma iniciativa para gerar novos talentos para o automobilismo nacional.

Além dos testes, a Porsche Esports premiou os pilotos mais bem colocados das categorias Pro & Pro-Am com créditos em equipamentos profissionais de simulação, em contribuição com o desenvolvimento pessoal e fomento ao automobilismo virtual brasileiro.

A plataforma em automobilismo virtual tem seus canais dedicados em mídia social: Instagram (@PorscheEsportsBrasil), Twitch (@PorscheEsportsBrasil) e Facebook (Porsche Esports Brasil). E conta com apoio de conteúdo nos perfis oficiais de Instagram @PorscheBrasilOficial e @PorscheCupBras

As corridas:

Gustavo Ariel cravou a pole postiton da corrida 1, seguido por Felipe Baptista e Jeff Giassi. Caíque Oliveira que liderava o campeonato largou na décima posição. Na largada Ariel manteve a ponta, Giassi pulou para segundo enquanto Oliveira remava no pelotão.

Neto Nascimento era um dos destaques, o piloto da Divena E-Spors vinha em quinto e no momento garantia a clínica da Porsche. Marcos Riffel que vinha mais para trás tomou um toque de um concorrente e rodou na saída da Junção.

Com dez minutos de prova Ariel já colocava mais de um segundo de vantagem sobre Jeff Giassi, Felipe Baptista vinha em terceiro enquanto Caíque Oliveira seguia preso na décima colocação. Neste momento Luiz Felipe Tavares, Neto Nascimento e Matheus Machado brigavam por cada centímetro de pista em busca do quarto lugar.

Faltando 18 minutos para o fim Caíque Oliveira teve um toque com um concorrente e caiu para o 11º lugar, com isso Ariel assumia a liderança do campeonato.

Na sequência Matheus Machado que vinha em sexto caiu para o nono lugar após formar um three wide com Tavares e Nascimento.

No giro seguinte Erick Goldner fez uma boa manobra no “S” do Senna e pulou para quinto. Caíque Oliveira que vivia um drama na corrida avançou para o décimo lugar, mas ainda perdia a liderança da competição.

Nas voltas finais Ariel seguia na liderança com Giassi na sequência, enquanto isso Luiz Felipe Tavares segurava seis carros na luta pela terceira colocação. Na penúltima volta os líderes começaram a se digladiar, Jeff tentou ultrapassar o piloto da Texaco Racing by TK por fora no “S” do Senna, mas sem sucesso.

Na última volta Gustavo Ariel segurou a pressão do piloto da Fyra Simsport e garantiu a vitória, Tavares fez uma volta espetacular se defendendo de seis pilotos e fechou a prova na terceira colocação.

Na classe Pro-Am Raphael Silva foi o vencedor, seguido por Daniel Mageste e Slan Santos.

Na segunda prova Pedro Oliveira largou na posição de honra do grid, seguido por Slan Santos e Daniel Mageste. O grid de largada foi formado pela ordem inversa dos 15 pilotos mais bem colocados na primeira prova.

Neste momento Caíque Oliveira precisava vencer a segunda prova e torcer para que Gustavo Ariel ficasse para trás do quarto lugar. Na largada Oliveira que liderava a Pro-Am manteve a ponta, Raphael Silva saltou de quarto para segundo.

Na segunda volta Caíque Oliveira assumiu o terceiro lugar e a liderança do campeonato, Ariel vinha em 13º lugar e lutava para ganhar posições.

Na sequência Gustavo fazia uma manobra por fora na curva do sol e avançava para o 12º posto, Caíque também atacava e já era o lider com uma ultrapassagem no “S”do Senna e outra na Curva do Laranjinha.

Neste momento a pressão era sobre Gustavo Ariel, o piloto avançou para o 11º lugar enquanto Neto Nascimento dava show de pilotagem e vinha na sexta posição, em busca do prêmio da clínica de pilotagem em um Porsche Cup real.

Para o garantir o título, Gustavo precisava chegar em quarto lugar caso Caíque Oliveira vencesse. O piloto do carro #12 fez duas ultrapassagens na mesma volta e aparecia na nona posição faltando 20 minutos para o fim.

Neste momento Raphael Silva vinha na segunda posição e liderava na classe Pro-Am. Faltando 15 minutos para o fim Neto Nascimento foi para o quinto lugar da prova, enquanto Gustavo Ariel escalava o pelotão e já aparecia em sétimo.

Caíque Oliveira abria meio segundo de vantagem para Raphael Silva, Gustavo Ariel era o sexto e precisava de duas ultrapassagens para vencer o campeonato. Faltando 11 minutos para o fim Ariel colocou o carro da Texaco Racing by TK 1 por dentro da Curva do Laranjinha e conquistou o quinto lugar.

Na sequência o piloto fez ótima manobra no “S” do Senna e superou Victor Miranda, alcançando a posição que lhe garantia o título.

Na classe Pro-Am Pedro Oliveira liderava o campeonato, mas vinha em terceiro na corrida. Raphael Silva era o líder da corrida na classe.

Faltando sete minutos para o fim Gustavo Ariel superou Pedro Bürger e assumiu o terceiro lugar, Caíque Olivera liderava com mais de um segundo de vantagem para Silva.

As voltas finais foram nervosas, Ariel tinha que se manter na pista sem errar, para Caíque Oliveira restava torcer para que os concorrentes superassem o piloto do carro #12.

Após 30 minutos de prova Caíque Oliveira recebeu a bandeira quadriculada na primeira posição, Raphael Silva foi o segundo e Gustavo Ariel terceiro, garantindo o título do Porsche Esports Brasil.

Na Pro-Am Raphael Silva foi o vencedor da segunda corrida, seguido pelo campeão da temporada Pedro Oliveira e Slan Santos que fechou o pódio duplo da YouRaceBR Esports by Sensa.

“Que semana, a gente vem em uma crescente e estou feliz com nosso desempenho. Fico feliz pelo meu desempenho e pelos meus amigos que também estavam rápidos. Eu tenho aprendido muito com o Tony e com todos eles, eu tenho apenas 21 anos, quero me profissionalizar no automobilismo real e o virtual está me ajudando muito.

Na primeira bateria sofri um pouco com os pneus, na segunda demos um jeito nos ajustes e estava rápido. Agora vamos comemorar muito a conquista, quero parabenizar o Pedro pelo título na Pro-Am e a galera que competiu e elevou o nível da competição.”

Gustavo Ariel – Texaco Racing by TK

“Essa última etapa é uma grande superação para mim, ano passado quase desisti do simulador. Tivemos chance na seletiva do mundial que afetaram muito minha saúde mental, mas voltei. Infelizmente não acertei a volta do quali, mas estava tranquilo quanto a corrida. Sabia que o pace do Ariel era o melhor pace do mundo, mas não tinha muito o que fazer, as disputas ali no meio estavam quentes e foram boas. No fim eu não queria deixar a peteca cair, queria garantir a clínica e deu certo, estou emocionado por poder acelerar o Porsche.”

Caíque Oliveira – Fyra SimSport

“Eu não ia participar do campeonato, a galera do Discord me incentivou e foi o momento que o convite surgiu para correr com eles no campeonato. Quero agradecer a YouRaceBR por me ajudar ao longo da competição. Estou muito feliz por ser campeão na Pro-Am e por fechar andando entre os 10 melhores do campeonato.”

Pedro Oliveira – YouRaceBR eSports by Sensa

“Estou feliz demais, a corrida foi uma batalha de cabeça, não se emocionar quando estava próximo de atingir o objetivo. Eu sabia que a minha batalha era com o Matheus, a disputa foi muito limpa. No final do campeonato contei com ajuda do Ariel e de toda a equipe Texaco. Estou feliz demais em poder fazer o teste com o Porsche real.”

Neto Nascimento – Divena E-Sports

“Eu nem sabia que tinha vencido as duas, foi um preparativo bem complicado porque tive que trocar algumas peças do simulador. Ao longo da prova fui me adaptando a pista e ao carro, consegui me manter fora dos acidentes e consegui me manter bem posicionado para a segunda prova também. Na largada da segunda prova pulei para o segundo lugar e fui acompanhando o Pedro, eu sabia que ele não iria arriscar por causa da disputa do campeonato e ganhei a posição. Eu tentei seguir o Caíque depois, mas acabei ficando na disputa com o Ariel e fiquei extremamente feliz por conseguir o segundo lugar geral e a vitória na classe.”

Raphael Silva - YouRaceBR eSports by Redragon

"Muito bom chegar em mais uma final do campeonato da Porsche Esports. Um campeonato que da ao piloto virtual a chance de chegar ao real. Eu, que estava aqui colhendo os frutos dos meus campeonatos de 2019, 2020 e 2021 na decisão da Endurance Challenge em Interlagos. Muito bom ver os sonhos que esse programa realiza. Meus parabéns para o Gustavo Ariel pelo título deste ano, feliz também pelo Caique Oliveira e pelo Neto Nascimento que vão sentar no carro real para realizar um sonho deles. Espero poder dar essa clínica para eles, por ser um instrutor credenciado da Porsche, vou ficar muito feliz se for com eles nesse momento. Mais uma vez, parabéns ao Ariel pelo título e parabenizar muito o Caique e o Neto nessa realização de sonhos. Foi uma disputa dura, era a etapa em que estava mais rápido na temporada, tentei de tudo, mas faltou um pouco para conquistar mais um título. Mesmo assim, feliz pelo top3."

Jeff Giassi - Fyra SimSport

Classifcação classe Pro – Top5

1- Gustavo Ariel – Texaco Racing by TK 1 – 419 pontos

2-Caique Oliveira – Fyra SimSport 1 – 416 pontos

3- Jeff Giassi - Fyra SimSport 1 – 410 pontos

4- Neto Nascimento – Divena E-Sports – 357 pontos

5- Matheus Machado – Iron Studios – 341 pontos

Classificação classe Pro-Am – Top5

1-Pedro Oliveira – YouRaceBR eSports by Sensa – 310 pontos

2-Luizinho Gonzaga – AC7 E-Racing Team by RKL – 210 pontos

3-Marcos Riffel – Bengutan Racing Smartfilmes – 203 pontos

4-Rogério Santos Neto – Hot Car Competições – 191 pontos

5-Slan Santos – YouRaceBR eSports by Sensa – 188 pontos

Classificação por equipes – Top5

1-Fyra SimSport – 921 pontos

2-Texaco Racing by TK1 – 620 pontos

3- Divena E-Sports – 546 pontos

4- YouRaceBR eSports by Sensa - 539

5- Bengutan Racing PizzaCrek – 504 pontos