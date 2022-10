Carregar reprodutor de áudio

Sob temperatura de 34°C e com impressionantes 62°C no asfalto de Goiânia, a OAK Racing Team abriu os trabalhos na liderança no primeiro treino opcional da segunda etapa do Porsche Cup Endurance Challenge.

A dupla formada por Georgios Frangulis e Cesar Ramos registrou 1min24s022 na melhor passagem do carro #88.

Frangulis vem em alta, depois de duas provas de recuperação que terminaram com pódio em sua categoria na jornada de sprint da Carrera Cup no fim de semana passado em Goiânia.

Já Cesar costuma apresentar marcas expressivas na pista da capital goiana e destacou o bom entrosamento da equipe e a importância de uma estratégia inteligente para tirar o máximo dos pneus Michelin em cenário tão exigente para carros e pilotos.

A prova deste domingo terá duração de 300 km (ou 79 voltas), com largada marcada para 12h45 e transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Tivemos um fim de semana de sprint atribulado, mas que acabou sendo muito legal com escaladas do pelotão”, disse Frangulis. “Então foi um fim de semana em que me diverti bastante. Estava mais fresco, apesar de já ter subido a temperatura no domingo.

“Vamos ter que pensar bastante nos pneus com certeza, mas será um desafio para todos. E, no fim do dia, não dá para esperar de Goiânia nada muito diferente de calor. Então, pelo que fizemos no fim de semana passado e pelo desempenho que o Cesar costuma ter aqui temos boa expectativa.

“Temos um ritmo muito legal de corrida, especialmente para corrida longa. Então vamos trabalhar para colocar na pista o que fizemos semana passada, multiplicado por seis que é o tempo que temos para competir na Endurance”, completou.

“Cheguei extremamente otimista com os resultados e a performance do Georgios na etapa de sprint, quando eu estava como coach dele”, disse Cesar. “Obviamente motivou muito e isso se confirmou na primeira saída para pista, quando nosso carro parecia muito competitivo. Claro que o fim de semana é longo, mas nossa expectativa cresce. Não podemos parar no tempo, pois há muito para acontecer até a classificação e a corrida, mas estou extremamente tranquilo e otimista para termos um bom ritmo com os dois pilotos e aí poderemos buscar um resultado especial”, concluiu.

