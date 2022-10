Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup realiza neste fim de semana em Goiânia a segunda etapa do campeonato endurance, com a presença de outros grandes nomes do automobilismo brasileiro, formando duplas com boa parte dos ‘titulares’ que abrilhantam o campeonato sprint.

Um deles é Rubens Barrichello, que divide o carro #3 com Franco Giaffone. Este é o segundo ano em que o campeão de 2014 da Stock Car participa da competição no campeonato das corridas de longa duração.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Rubinho apontou quais os desafios que ele ainda enfrenta no novo carro, além de falar sobre o prazer que ele proporciona.

“Ele tem freio ABS, então o primeiro impacto é que o freio é muito diferente de um Stock Car”, disse Barrichello. “Eu fico muito atento para ver se tem alguma coisa a mais para aprender.

“Aqui eu não só piloto, mas sou coach do Franco Giaffone também. Goiânia é uma pista que gosto demais, me sinto jovem, então eu fico de olho nele, nas coisas que estou fazendo e melhorando a cada momento.”

“O Porsche é um carro muito rápido, eu andei de Ferrari na Itália e esse Porsche é um carro que anda naquele mesmo nível (GT3). Eles acertaram a mão nesse 992, ele tem um freio muito bom comparado com o modelo anterior.

“É um carro de fácil aprendizado, mas o que eu gosto mesmo é da velocidade.”

Com 50 anos de idade recém completados e um currículo invejado por muitos, pela variedade de categorias que já competiu e também de grandes resultados, Rubinho comentou o que o motiva a cada nova corrida.

“Eu sou um apaixonado pela velocidade. Sabe aquele salgadinho que diz que é “impossível comer um só”? Eu não consigo dar uma volta só também. Eu me sinto orgulhoso, emocionado, sinto tudo aquilo que sempre senti em um carro, então vai ser muito fácil saber o dia de parar, quando não der mais toda essa pulsação. Me sinto muito honrado de chegar aos 50 anos de idade com tanto pique”, concluiu.

