O fim de semana dos 500 km de Interlagos, prova que fecha a temporada da Porsche Cup Brasil, já começou. Nesta sexta-feira a categoria realizou os três treinos livres antes do classificatório, às 16h.

Na combinação, a dupla vencedora da etapa de Goiânia, Miguel Paludo e Denis Dirani, foi a mais rápida, com 1min36s115. A primeira sessão foi dominada por Werner Neugebauer e Fábio Carbone. No último TL antes do quali, Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello colocaram o carro #29 na frente.

Na GT3 Cup, o trio Caio Castro, Tony Kanaan e Betinho Valério conseguiram a melhor marca, com 1min38s347, tempo conquistado também no TL2.

Nesta sexta-feira você acompanha o treino que define o grid de largada às 16h. A largada está prevista para acontecer neste sábado, às 13h15.

Resultados

TL1 Photo by: Divulgacao

TL2 Photo by: Divulgacao

TL3 Photo by: Divulgacao

