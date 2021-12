Porsche Cup: No Brasil, Fraga se vê mais um ano no exterior

Um dos nomes que abrilhantam os 500 km de Interlagos, etapa final do campeonato de endurance da Porsche Cup, é Felipe Fraga. O campeão da Stock Car de 2016 decidiu apostar na carreira internacional após o ano de 2019, frequentando as principais corridas e campeonatos de endurance do mundo, chegando a se tornar piloto de fábrica da Mercedes.

A corrida em Interlagos será um reencontro com a pista e o tocantinense está ansioso por voltar a competir.

“É muito bom voltar, ver vocês, os pilotos, a galera das equipes, no fim, a maioria do pessoal da Stock Car está aqui. Já vi o Cacá (Bueno), William Lube, que era meu último chefe de equipe.”

Um questionamento inevitável é se seria possível um retorno às competições brasileiras, principalmente na Stock Car, categoria em que brilhou em 2016, se tornando o piloto mais jovem a conquistar o título.

“Dá vontade de voltar, mas agora eu estou em uma fase de decisão do que vai ser ano que vem, ainda não sei. Andei conversando de talvez fazer Stock, mas ano que vem será muito difícil de acontecer, em um futuro próximo, talvez.”

“Eu já estou me organizando, mas eu acho que eu preciso pelo menos mais um ano fora, porque depois de sair da Stock, teve a Covid em 2020 que foi muito ruim. Eu ia correr 20 corridas e fiz nove. Então, não deu para mostrar serviço, mas agora em 2021 eu consegui fazer muitas provas, ter bons resultados no IMSA, fui vice-campeão então assim as coisas andaram e agora eu acho que ano que vem eu vou para o vai-ou-racha.”

E comparou a principal competição do Brasil com o Mundial de Endurance da FIA.

“A Stock também é uma categoria muito disputada, eu aprendi que é mais difícil ganhar uma corrida de Stock do que ganhar no WEC, por exemplo. Se você está lá no WEC e é uma pista que casa perfeitamente com o carro, lastro, você voa. Aqui não, aqui é todo mundo é mais pau a pau, negócio é mais difícil. Acho que 2022 eu tenho que focar mais um ano na minha carreira fora do Brasil e aí daí a gente vai ver o que faz.”

DIRETO DO PADDOCK: Horner chama Wolff de 'covardão', Hamilton detona Red Bull e Max fala de possível batida

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: