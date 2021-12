A Porsche Cup realiza neste fim de semana a etapa que conclui o campeonato de endurance de 2021. Entre grandes nomes que visitam a categoria, um carro chamará a atenção de quem assistir a prova. Trata-se do #44 que terá Carol Aranha, única mulher no grid da Porsche sprint na temporada regular, que terá a companhia de Bia Figueiredo e Bruna Tomaselli.

Um trio totalmente feminino não é exatamente uma ideia inédita no mundo das corridas, mas o detalhe é que todo time que acompanhará as pilotos será composto por mulheres, desde a engenheira, até as trocadoras de pneus.

Bia Figueiredo, que volta a competir no Brasil após dois anos e vem de uma segunda gravidez, faz parte de um trio feminino no IMSA, chegando a correr a etapa de Sebring em março de 2021. Logo, para ela, ter companheiras mulheres não é novidade.

“Eu acho isso sensacional, nesse primeiro momento, para incentivar, na verdade a gente quer é igualdade, seja homem ou mulher, que todos sejam competentes e capazes", disse Bia com exclusividade ao Motorsport.com. "Só que nesse momento é incentivar, é colocar ali para trabalhar, ganhar experiência. Aqui, eu tomei um susto hoje que eu não sabia que é engenheiro, era mulher, que as mecânicas eram mulheres, então é muito legal isso.”

Bruna Tomaselli, Bia Figueiredo e Carol Aranha

Bruna Tomaselli, que vem de sua primeira temporada na W Series, também comemorou o fato de fazer parte de um trio poderoso.

“Com certeza é um bom momento. Chego aqui em Interlagos, não só dividindo o carro com outras mulheres, também mecânicas, engenheira é uma mulher, então é um momento muito bom para mostrar ainda mais a força das mulheres em competir aqui no meio de tantos grandes nomes que tem esse fim de semana aqui na Porsche.

Tamires Lustosa é quem comanda o time. A engenheira começou na própria Porsche Cup há quatro anos, passando pela Stock Car e em categorias de GT na Europa, mas com experiência majoritariamente com homens.

“Eu recebi a notícia de que eu faria um carro com um lineup totalmente feminino um pouco em cima da hora, recebi com muita surpresa. Fiquei muito contente, porque eu já conhecia a Bia, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar com ela e também encarei como um certo desafio porque até então eu só trabalhei como pilotos homens, eu nunca trabalhei em um carro totalmente feminino, com mecânicas e a equipe técnica. Então isso traz um espírito de equipe muito maior, precisamos evoluir bastante juntas aqui na pista e eu acho incrível essa oportunidade que a Porsche está dando.”

Carro de Carol Aranha, Bia Figueiredo e Bruna Tomaselli

Nesta sexta-feira acontece o treino de classificação da corrida de 500 km, que acontece neste sábado, às 13h15. Você poderá assistir ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

