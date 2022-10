Porsche Cup: Dupla Ramos e Frangulis vence em Goiânia na Carrera Sport

Carregar reprodutor de áudio

A jornada da OAK Racing Team em Goiânia terminou com comemoração no box da equipe e lugar mais alto do pódio na Carrera Sport, após a segunda etapa da Porsche Endurance Challenge.

Com ritmo de prova muito forte, tanto de Georgios Frangulis quanto de Cesar Ramos, a equipe recebeu a bandeira quadriculada depois de 300km de corrida na quarta posição geral e primeira entre os concorrentes da classe Sport.

Foi a primeira vitória de Frangulis na Carrera Cup e também competindo ao lado de Cesar Ramos.

“Estou muito feliz, ganhamos na Sport e fomos quarto geral”, disse Frangulis. “Fazia dois anos que eu não ganhava, então estou muito feliz. Ainda mais contente por vencer com o Cesar que me ajudou desde o meu início no automobilismo, ele acelerou muito hoje.”

“Nosso terceiro ano trabalhando junto, primeiro ano correndo em dupla e eu queria muito vencer uma corrida com ele. Então estou muito feliz e emocionado, o mérito é todo dele”, relatou Ramos.

