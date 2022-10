Carregar reprodutor de áudio

A segunda etapa da Porsche Endurance Challenge foi intensa do início ao fim, com as 79 voltas completadas em ritmo de evento de sprint. No fim do dia, prevaleceu a dupla do Porsche #1, Alceu Feldmann e Gui Salas, pilotos que haviam vencido também na abertura do campeonato em Termas de Río Hondo e despontam como favoritos ao abrir 27 pontos de vantagem sobre a dupla do carro #99, Jeff Giassi e Nicolas Costa, que terminou em terceiro lugar. Entre eles, recebeu a bandeira quadriculada o #7, de Miguel Paludo e Dennis Dirani.

Na Challenge, a vitória coube à tripulação do carro #145, com Carlos Renaux e Luiz Razia. Eles tiveram uma prova limpa e despontaram na segunda metade, para vencer pela primeira vez e apagar uma memória ruim que vinha desde a Argentina, quando abandonaram no início. A liderança no campeonato é do #199, de Renan Guerra e Nelson Marcondes.

A próxima e decisiva etapa do campeonato de endurance da Porsche acontece no dia 3 de dezembro em Interlagos.

Veja como ficaram os campeonatos após a etapa de Goiânia

Carrera Cup

1. #1 Alceu Feldmann, 122 pontos

#1 Guilherme Salas, 122

3. #99 Jeff Giassi, 95

#99 Nicolas Costa, 95

5. #8 Ricardo Zonta, 93

#8 Werner Neugebauer, 93

7. #29 Nelson Piquet Jr., 86

#29 Rodrigo Mello, 86

9. #73 Adroaldo Weisheimer, 74

#73 Enzo Elias, 74

11. #26 Christian Hahn, 70

#26 Diego Nunes, 70

13. #87 Alan Hellmeister, 65

#87 Nelson Monteiro, 65

15. #888 Beto Gresse, 62

#888 Lineu Pires, 62

17. #7 Dennis Dirani, 56

#7 Miguel Paludo, 56

19. #80 Gabriel Casagrande, 55

#80 Rouman Ziemkiewicz, 55

21. #88 Cesar Ramos, 54

#88 Georgios Frangulis, 54

23. #77 Francisco Horta, 49

#77 William Freire, 49

25. #70 Lucas Salles, 40

#70 Rafael Suzuki, 40

27. #16 Renan Pizii, 36

28. #3 Franco Giaffone, 33

#3 Rubens Barrichello, 33

30. #25 Galid Osman, 32

#25 Paulo Sousa, 32

32. #116 Allam Khodair, 30

#116 Marcelo Hahn, 30

34. #9 Edu Guedes, 27

35. #85 Eduardo Menossi, 25

#85 Pedro Boesel, 25

37. #44 Gustavo Farah, 24

#44 Sebastian Moreno, 24

39. #17 Átila Abreu, 23

#17 Leonardo Sanchez, 23

41. #33 Bruno Campos, 18

#33 Giuliano Losacco, 18

43. #121 João Barbosa, 17

#121 João Gonçalves, 17

45. #16 Danilo Dirani, 16

46. #9 Carlos Ambrósio, 7

47. #5 Ricardo Maurício, 0

#5 Sylvio de Barros, 0

Carrera Sport

1. #80 Rouman Ziemkiewicz, 117 pontos

#80 Gabriel Casagrande, 117

3. #77 Francisco Horta, 105

#77 William Freire, 105

#88 Georgios Frangulis, 105

#88 Cesar Ramos, 105

7. #70 Lucas Salles, 104

#70 Rafael Suzuki, 104

9. #116 Marcelo Hahn, 95

#116 Allam Khodair, 95

11. #3 Franco Giaffone, 89

#3 Rubens Barrichello, 89

#85 Eduardo Menossi, 89

#85 Pedro Boesel, 89

Carrera Rookie

1. #87 Nelson Monteiro, 124

#87 Alan Hellmeister, 124

3. #73 Adroaldo Weisheimer, 119

#73 Enzo Elias, 119

5. #888 Lineu Pires, 115

#888 Beto Gresse, 115

7. #25 Paulo Sousa, 92

#25 Galid Osman, 92

9. #9 Edu Guedes, 82

10. #44 Gustavo Farah, 75

#44 Sebastian Moreno, 75

12. #17 Leonardo Sanchez, 73

#17 Átila Abreu, 73

14. #121 João Barbosa, 67

#121 João Gonçalves, 67

16. #33 Bruno Campos, 66

#33 Giuliano Losacco, 66

18. #9 Renan Pizii, 48

19. #9 Carlos Ambrósio, 34

20. #5 Sylvio de Barros, 10

#5 Ricardo Mauricio, 10

Challenge

1. #199 Nelson Marcondes, 127 pontos

#199 Renan Guerra, 127

3. #555 Ayman Darwich, 120

#555 Sergio Jimenez, 120

5. #777 Josimar Junior, 105

#777 Sergio Ramalho, 105

7. #66 Sadak Leite, 89

#66 Fabio Carbone, 89

9. #2 Junior Dinardi, 79

#2 Yuri Alves, 79

11. #14 Andre Gaidzinski, 76

12. #145 Carlos Renaux, 60

#145 Luiz Razia, 60

14. #83 Marco Billi, 45

#83 Maurizio Billi, 45

16. #14 Ramon Alcaraz, 38

#14 Artur Ramos, 38

18. #74 Piero Cifali, 35

#74 André Bragantini Jr., 35

20. #34 Ricardo Fontanari, 0

#34 Matheus Iorio, 0

Challenge Sport

1. #777 Josimar Junior, 131 pontos

#777 Sergio Ramalho, 131

3. #66 Sadak Leite, 115

#66 Fabio Carbone, 115

5. #2 Junior Dinardi, 103

#2 Yuri Alves, 103

7. #14 Andre Gaidzinski, 101

8. #83 Marco Billi, 55

#83 Maurizio Billi, 55

10. #14 Artur Ramos, 53

11. #14 Ramon Alcaraz, 48

12. #74 Piero Cifali, 44

#74 André Bragantini Jr., 44

Challenge Rookie

1. #66 Sadak Leite, 124 pontos

#66 Fabio Carbone, 124

3. #83 Junior Dinardi, 115

#14 Yuri Alves, 115

5. #83 Andre Gaidzinski, 111

6. #14 Marco Billi, 60

#74 Maurizio Billi, 60

8. #14 Artur Ramos, 58

9. #74 Ramon Alcaraz, 53

10. #2 Piero Cifali, 49

#2 André Bragantini Jr., 49

