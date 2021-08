Porsche Cup: Dupla Salas e Lara brilha e vence em Interlagos

Neste sábado (14) aconteceu a primeira etapa da Porsche Endurance Series, no Autódromo de Interlagos. A dupla Guilherme Salas e Fran Lara brilhou, praticamente do início ao fim, além de terem visto os concorrentes mais próximos, o #7 de Dennis Dirani e Miguel Paludo, e o #1 de Thiago Camilo e Alceu Feldmann, com problemas em seus carros.

A dupla também ficou com a vitória na classe Sport na Carrera Cup. Na Trophy, Enzo Elias e Jeff Giassi foram os melhores, chegando na segunda posição no geral.

Na categoria GT3 Cup, Rafael Suzuki e Lucas Salles converteram a pole em vitória, na 15ª posição no geral. Beto Gresse e Lineu Pires foram os melhores na Sport e a dupla Marcio Mauro e Paulo Totaro foram os melhores na Trophy.

Entre os 'novatos', Pietro Fittipaldi foi o nono colocado na geral, quinto na Sport, junto com Rodrigo Mello. Rubens Barrichello viu problemas do carro #11 com Pedro Boesel e terminou oito voltas atrás. Tony Kanaan, que fez par com Caio Castro, foi o quarto colocado na GT3 Cup, segundo na classe Sport.

A CORRIDA

Guilherme Salas pulou à frente logo após a largada, deixando Renan Pizii na segunda posição. No primeiro giro, o safety car entrou por conta do carro de Ayman Darwich que ficou parado na pista. Na relargada, Salas manteve a ponta e Miguel Paludo conseguiu o segundo posto na sexta volta. Na GT3 Cup, Sergio Jimenez começou com tudo e ficou à frente na categoria.

A partir da 16ª volta, começaram os primeiros pits, com Werner Neugebauer – que era o quarto colocado - sendo o primeiro entre os ponteiros no 18º giro. O mesmo aconteceu com Pedro Boesel, companheiro de Rubens Barrichello.

Salas, que tinha diferença de mais de oito segundos para o segundo colocado, fez sua primeira parada com 22 voltas, cedendo o lugar a Fran Lara. Paludo assumiu a liderança, para fazer seu primeiro pit stop apenas na 28ª volta.

Antes, na 27ª, Pedro Boesel apresentou problemas no carro #11 e ficou parado na subida da Junção e foi recolhido pelo resgate sem a necessidade de amarela.

Ao mesmo tempo, para apimentar a competição, uma chuva fina começava a cair sobre o autódromo, mas sem continuidade. Na 30ª volta, Barrichello entrava pela primeira vez, com o carro reserva, já que o #11 de Boesel não estava em condições.

Após todos pararem pela primeira vez, Fran Lara colocava o carro #3 na frente novamente, seguido de Dennis Dirani, Werner Neugebauer, Thiago Camilo e Jeff Giassi. Na GT3 Cup, Matheus Iorio comandava.

Quase na metade da corrida, Lara fazia a segunda para de seu carro, em uma estratégia diferente da dos outros ponteiros. Enquanto isso, Suzuki assumia a liderança na GT3 Cup.

Dirani entrava para a segunda parada na 49ª volta, com Camilo fazendo o mesmo. Ambos não precisaram sair de seus carros, já que Paludo e Feldmann já haviam feito o número mínimo de voltas que o regulamento impõe.

Na 50ª volta, o pneu do carro de Átila Abreu estourou. O companheiro de Leo Sanchez estava com o carro reserva, já que o 'titular' apresentou problemas antes mesmo da largada.

Na saída de Dennis Dirani, o carro #3 de Lara conseguiu recuperar a liderança, além de Camilo na terceira posição. Mas, no 51º giro, o carro #7 de Dirani parou na pista, assim como as pretenções de vitória.

Na 52ª volta, Lara fazia a terceira parada, o que seria a última da corrida. Na 54ª, quem ficava lento na pista era o #1 de Thiago Camilo.

A briga nas voltas finais se concentrou em Salas e Enzo Elias, que voltava à pista em segundo, mas a 16 segundos do líder. Na GT3 Cup Suzuki aparecia à frente, para não precisar parar mais.

E ficou assim: Salas e Lara venceram na Carrera Cup e Suzuki e Salles pela GT3 Cup.

A segunda etapa da Porsche Endurance Series acontece no dia 16 de outubro, em Goiânia.

