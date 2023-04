Carregar reprodutor de áudio

Pelo segundo ano consecutivo, a Ipiranga será parceira oficial da Porsche Cup C6 Bank Mastercard. A partir deste fim de semana (15 e 16), no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), os carros de competição mais produzidos no mundo irão correr no Brasil abastecidos pela Ipimax Gasolina.

O combustível oficial da Porsche Cup tem qualidade Ipiranga e tecnologia desenvolvida para garantir o rendimento e melhorar o desempenho do motor, contribuindo para uma máxima performance dos veículos.

Além de abastecer todos os carros das três categorias em disputa no evento – Carrera Cup, Sprint Challenge e Trophy –, o nome Ipimax estará presente em todos os carros, torres de abastecimento e placas de pista, durante a temporada 2023.

Além de ativações em mídias sociais, também estão previstas ações promocionais para os públicos Ipiranga, como camarote para relacionamento ao longo das etapas, volta rápida na Porsche Experience, entre outros.

“Ficamos muito contentes com o retorno da Ipiranga em 2023 e especialmente satisfeitos pelo reconhecimento da plataforma da Porsche Cup como palco ideal para o esforço de difusão da marca IPIMAX pela companhia. Temos orgulho de atrair marcas líderes em seus segmentos e acreditamos em parcerias de longo prazo”, afirma Dener Pires, promotor da Porsche Cup C6 Bank Mastercard.

Para Bárbara Miranda, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios, a renovação do patrocínio endossa a qualidade do combustível Ipiranga e a força da marca no mercado:

"Como parte da evolução da marca Ipiranga e seu propósito, acabamos de lançar a nova linha Ipimax, que abrange nosso portfolio de produtos aditivados. Os carros da Porsche poderão contar com toda tecnologia e qualidade para atingirem o seu máximo rendimento e a melhor performance nas pistas".

"A linha Ipimax é a mesma que o consumidor pode encontrar em mais de 5 mil postos Ipiranga em todo país, contemplando produtos aditivados para gasolina, etanol e diesel. Como sempre, uma solução completa.”, comenta a executiva.

