Porsche Cup: Monteiro busca primeira vitória do ano no Velocitta

Neste final de semana a Porsche Cup Brasil disputa a segunda etapa da temporada 2023 no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). O piloto Nelson Monteiro vai em busca da primeira vitória em sua temporada de estreia na classe Sport.

Após subir ao pódio na segunda corrida da primeira etapa, realizada em Interlagos, o piloto do carro #87 chega ao Velocitta com o objetivo de repetir o feito da temporada passada, onde conquistou a vitória no traçado na segunda corrida na classe Rookie.

"Em Interlagos subimos no pódio e marcamos pontos importantes com o quinto lugar na classe Sport. Para a segunda etapa meu principal objetivo é conquistar a vitória," completou Nelson Monteiro

A programação da segunda etapa tem início nesta sexta-feira (14) com os primeiros treinos livres.

Porsche Cup Brasil, Velocitta, programação:

Sexta-feira, 14 de abril

14h55 - Carrera Cup - Treino Livre

Sábado, 15 de abril

09h00 - Carrera Cup - Classificação

13h45 - Carrera Cup - Corrida 1

Domingo, 16 de abril

12h30 - Carrera Cup -Corrida 2

