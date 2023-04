Carregar reprodutor de áudio

Após concluir a etapa de abertura da Porsche Cup 2023, realizada em Interlagos, no início do mês de março, Cristian Mohr, somou dois bons resultados, subindo ao pódio na segunda colocação nas duas provas. Com isso, o catarinense garantiu 47 pontos e a liderança da competição.

A segunda etapa vai acontecer neste final de semana (15 e 16/04) no circuito do Velocitta, localizado na cidade de Mogi Guaçu (SP), e considerado uma das pistas mais técnicas do calendário, as corridas prometem ser bastante disputadas.

Pelo fato de liderar o campeonato e como regra do regulamento da competição, Cristian vai carregar um peso extra no seu Porsche 911 GT3 #3, que será de 45kgs.

As corridas acontecem no sábado (15) e domingo (16) com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

Programação

Sexta-feira, 14 de abril

15:50 – 16:35 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

Sábado, 15 de abril

10:40 – 10:52 – Quali – Challenge – Sprint Challenge

14:41 – 15:09 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 16 de abril

13:19 – 13:47 – Corrida 2 – Sprint Challenge

