O piloto Maxon Racing, Edson Reis, conquistou a terceira colocação, na corrida de abertura da quarta etapa da Porsche Cup Brasil, nesse sábado (11), no Autódromo Internacional de Curitiba.

O saldo positivo, já que somou bons pontos na briga pelo título, deixou o paranaense bastante otimista para a corrida deste domingo (12).

Reis fez uma largada fantástica, ultrapassando vários carros e assumindo a liderança da Trophy exatamente como aconteceu no sábado, mas um incidente no “S de Baixa” entre dois competidores acabou atingindo o Porsche #12 de Reis, que com a quebra da suspensão abandonou a etapa.

“Hoje não foi fácil. Logo na largada, esse enrosco todo acabou fazendo com que eu atingisse a traseira do carro do Lucas Salles e acabei saindo da pista, quando tentei voltar o Guilherme Bottura acabou acertando à frente do meu carro, o que acabou causando meu abandono".

"Tentei voltar, mas não tinha condições. Uma pena, pois se eu tivesse me livrado desse acidente tínhamos boas chances de vitória”, analisou Reis, que, na primeira passagem da categoria pelo circuito paranaense no mês de junho, conquistou sua primeira vitória na competição em seu ano de estreia.

“O que importa é que estamos muito vivos no campeonato e ainda podemos lutar pelo título! Gosto muito da pista de Goiânia, que é nossa próxima prova e vou fazer de tudo para buscar um grande resultado lá”, finalizou.

A próxima etapa da Porsche Cup Brasil acontece nos dias 09 e 10 de outubro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

Veja como foi a corrida 2 da Carrera Cup em Curitiba

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: