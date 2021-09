Werner Neugebauer fecha etapa da Porsche Cup subindo na tabela

Após conquistar um pódio na corrida 1 da Porsche Carrera Cup em Curitiba no último sábado (11), Werner Neugebauer garantiu mais um pódio no final de semana neste domingo (12) no traçado paranaense. O piloto gaúcho largou na quarta colocação e terminou em terceiro, conquistando importantes pontos para a sequência do campeonato em 2021.

“Foi uma corrida bem intensa e movimentada, com duas bandeiras vermelhas e os seis primeiros colocados sempre bem próximos na pista. Consegui manter a terceira colocação ao longo da prova e foi um pódio bem importante para que a gente siga subindo na classificação do campeonato. Vamos com tudo para as próximas etapas”, diz Werner, que pilota o carro #8.

Bicampeão da Porsche Cup em 2018 com o título da Sprint e em 2019 com o título overall, Neugebauer é agora o segundo colocado na classificação do campeonato após a etapa de Curitiba. Considerando os descartes obrigatórios, o piloto gaúcho está a apenas 4 pontos do líder, Miguel Paludo.

“Temos mais algumas corridas para ir em busca deste título e vamos trabalhar bastante por isso. Foram pontos muito essenciais neste final de semana, que podem fazer a diferença lá na frente, então vamos sempre continuar em busca do máximo de pontos possíveis”, diz Werner, que conta com 128 pontos conquistados no total na classificação do campeonato.

O próximo desafio de Neugebauer na Porsche Carrera Cup será entre os dias 09 e 10 de outubro, em Goiânia.

Veja como foi a corrida 2 da Carrera Cup em Curitiba

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: