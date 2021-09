Depois de três etapas eletrizantes em Velocitta, Curitiba e Interlagos, o campeonato de Sprint da Porsche XP Private Cup abre sua segunda metade neste fim de semana novamente na capital paranaense. A jornada promete iniciar a definição dos reais postulantes aos títulos do campeonato das corridas curtas dos carros de competição mais produzidos no planeta.

Depois de Curitiba restarão apenas as etapas de Goiânia e Interlagos e, com os dois descartes previstos no regulamento as calculadoras das equipes vão trabalhar tanto quanto os competidores dentro dos carros a partir desta etapa.

Pela Carrera Cup, a categoria principal, que compete com o Porsche 911 GT3 Cup da geração 991/2 equipado com motor de 4.0 litros e freios ABS, um trio gaúcho dominou as corridas até o momento. Detentor do título de 2020, o hexacampeão Miguel Paludo lidera a tabela de pontos e tem duas vitórias em seis provas. Campeão em 2019, Marcal Müller aparece em segundo e tem nada menos que três vitórias. Mas o último a vencer foi justamente o campeão de 2018, Werner Neugebauer, que levantou a corrida 2 em Interlagos.

O trio leva margem razoável sobre a concorrência nos pontos, mas todos os integrantes do top5 têm ainda pretensões legítimas de sonhar com o título. O atual campeão da Endurance Series, Alceu Feldmann corre em casa onde foi pole em junho. Ele é acompanhado de perto pelo atual vice-campeão da Carrera Cup, Enzo Elias. Aplicados os descartes, Enzo tem apenas 10 pontos de desvantagem para o topo da tabela de pontos –embora nos pontos corridos a margem de Paludo seja de 26.

Já a GT3 Cup, categoria que corre com os carros da geração 991/1 sem ABS e com motor de 3.8 litros, ainda não teve um vencedor repetido em 2021. Foram seis pilotos diferentes em seis corridas, uma prova da alta competitividade da divisão. Já triunfaram Lucas Salles, Eduardo Menossi, Cristian Mohr, Ayman Darwich, Raijan Mascarello e Caio Castro.

Mascarello lidera com base na regularidade, mas uma prova de que consistência será um fator determinante para quem sonha com o título aparece na segunda posição, ocupada por Nelson Monteiro, piloto que ainda busca seu primeiro troféu de vitória em 2021.

Assim como nos campeonatos gerais, as disputas pelos primeiros lugares nos subcampeonatos é intensa, de modo que qualquer vacilo em Curitiba pode comprometer as ambições dos concorrentes.

A Carrera Sport tem a liderança de Fran Lara por quatro pontos de vantagem sobre Rodrigo Mello. Na Carrera Trophy, Menossi tem seis de margem sobre Urubatan Jr. Na GT3 Sport Darwich tem apenas três de vantagem sobre Ricardo Fontanari e seis sobre Vina Neves. Já pela GT3 Trophy, a liderança é de Nasser Aboultaif, com dois pontos de margem sobre Edu Guedes e três sobre Edson dos Reis.

O cronograma da etapa determina um treino livre para cada categoria na sexta, quali e corrida 1 no sábado e as provas do grid invertido no domingo. As quatro corridas do fim de semana são exibidas na Band, Sportv, canais oficiais da Porsche XP Private Cup no Youtube, Facebook e TikTok e nos portais Motorsport.com e F1mania.

Porsche XP Private Cup – Curitiba 2

Sexta-feira, 10 de setembro

15:25 – 16:10 – Treino livre 1 – Carrera Cup

16:20 – 17:05 – Treino livre 1 – GT3 Cup

Sábado, 11 de setembro

09:30 – 09:45 – Quali – Carrera Cup

09:55 – 10:05 – Quali (top10) – Carrera Cup

10:55 – 11:10 – Quali – GT3 Cup

11:20 – 11:30 – Quali (top10) – GT3 Cup

12:20 – 13:05 – Formação de grid para corrida 1 (25 min +1 volta) – Carrera Cup

14:55 – 15:15 – Formação de grid para corrida 1 (25 min +1 volta) – GT3 Cup

Domingo, 12 de setembro

13:20 – 14:05 – Formação de grid para corrida 2 (25 min +1 volta) – Carrera Cup

14:13 – 14:53 – Formação de grid para corrida 2 (25 min +1 volta) – GT3 Cup

Classificações:

Carrera Cup

#7 Miguel Paludo 103 pontos #544 Marçal Müller 98 #8 Werner Neugebauer 94 #1 Alceu Feldmann 80 #73 Enzo Elias 77 #21 Eloi Khouri 55 #11 Pedro Boesel 52 #3 Fran Lara 52 #16 Renan Pizii 37 #29 Rodrigo Mello 36 #19 Cristiano Piquet 33 #20 Matheus Iorio 32 #80 Rouman Ziekmiewicz 26 #20 Pedro Aguiar 24 #85 Eduardo Menossi 13 #100 Urubatan Jr. 13 #90 Eduardo Azevedo 10 #5 Sylvio de Barros 10 #9 Franco Giaffone 9 #77 Francisco Horta 8 #88 Georgios Frangulis 3 #199 Nelson Marcondes 3 #84 Fernando Croce 3 #12 João Barbosa 2

Carrera Sport

#3 Fran Lara 46 pontos #29 Rodrigo Mello 42 #19 Cristiano Piquet 37 #16 Renan Pizii 32 #80 Rouman Ziemkiewicz 31 #85 Eduardo Menossi 16 #100 Urubatan Jr 15 #5 Sylvio de Barros 13 #90 Eduardo Azevedo 12 #9 Franco Giaffone 11 #77 Francisco Horta 10 #199 Nelson Marcondes 8 #88 Georgios Frangulis 5 #12 João Barbosa 4

Carrera Trophy

#85 Eduardo Menossi 41 #100 Urubatan Jr 35 #199 Nelson Marcondes 32 #77 Francisco Horta 29 #5 Sylvio de Barros 28 #12 João Barbosa 25 #9 Franco Giaffone 22 #88 Georgios Frangulis 21 #15 Leonardo Sanchez 7 #10 Paulo Borges 7

GT3 Cup

#80 Raijan Mascarello 94 #87 Nelson Monteiro 83 #3 Crisitan Mohr 82 #7 Lucas Salles 73 #555 Ayman Darwich 64 #17 Ricardo Fontanari 48 #20 Vina Neves 47 #15 Leonardo Sanchez 45 #22 Caio Castro 44 #69 Daniel Correa 44 #14 André Gaidzinski 38 #8 Lineu Pires 29 #85 Eduardo Menossi 28 #79 Lucas Peres 22 #32 Paulo Sousa 20 #9 Edu Guedes 19 #12 Edson dos Reis 15 #33 Bruno Campos 14 #50 Ramon Alcaraz 14 #29 Guilherme Bottura 12 #45 Paulo Totaro 12 #11 Marcio Mauro 7 #99 Nasser Aboultaif 7 #88 Gustavo Farah 6 #888 Khayam Ghazzaoui 4 #44 Carol Aranha 2

GT3 Sport

#555 Ayman Darwich 39 #17 Ricardo Fontanari 36 #20 Vina Neves 33 #22 Caio Castro 29 #15 Leonardo Sanchez 28 #14 André Gaidzinksi 25 #8 Lineu Pires 18 #85 Eduardo Menossi 15 #12 Edson dos Reis 10 #32 Paulo Sousa 10 #9 Edu Guedes 8 #33 Bruno Campos 7 #50 Ramon Alcaraz 7 #29 Guilherme Bottura 6 #99 Nasser Aboultaif 4 #45 Paulo Totaro 4 #88 Gustavo Farah 2 #888 Khayam Gazzaoui 1

GT3 Trophy

#99 Nasser Aboultaif 36 #34 Edu Guedes 34 #12 Edson dos Reis 33 #33 Bruno Campos 30 #88 Gustavo Farah 30 #44 Carol Aranha 23 #71 Sang Ho Kim 13 #45 Paulo Totaro 12 #888 Khayam Ghazzaoui 11

