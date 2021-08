Porsche Cup: Edson Reis ganha companhia de Sérgio Jimenez em campeonato Endurance

Edson Reis terá outro piloto de sua patrocinadora, a Maxon ao seu lado para disputar a Porsche Endurance Series, campeonato de corridas de longa duração da Porsche Cup Brasil: trata-se de Sérgio Jimenez, que representa a marca na equipe MX Piquet Sports da Stock Car.

Os dois estarão juntos nas três etapas, a primeira delas ocorre já neste fim de semana, no autódromo de Interlagos, com uma prova de 300 quilômetros.

Reis, que já venceu duas provas em seu ano de estreia na GT3 Cup Trophy, vai correr pela primeira vez em uma prova de longa duração da Porsche. Entre as novidades, estarão o tempo de corrida estimado em cerca de 2h30min e a realização de pit stops.

“É um desafio totalmente diferente para mim, mas a própria estreia na Porsche Cup era algo de outro mundo no início do ano e acho que tenho me saído bem”, pontuou. “Ter comigo o Serginho, que é um dos nossos pilotos, me dá muita confiança para fazer um bom trabalho e brigar pelo título também nas provas longas”, destacou.

Já Jimenez volta à divisão da Porsche Cup em que é um dos principais vencedores de pole positions e vitórias nos últimos anos.

“Será a primeira vez que corro com o Edson e estou muito feliz de estender a parceria com a Maxon Racing também na Porsche Cup, que é uma categoria de renome mundial”, frisou Jimenez. “O Edson está mostrando muita vontade no ano de estreia dele na categoria e esse é o ponto principal. Vamos treinar para buscar o melhor entrosamento possível e quem sabe já estrear com vitória na nossa classe”, projetou.

A primeira etapa da Porsche Endurance Series acontece neste sábado (14), com largada às 10h45, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

