Uma das atrações do fim de semana em Interlagos da Porsche Endurance Series é o retorno de Jeff Giassi, ícone brasileiro no automobilismo virtual, que volta a formar dupla com Enzo Elias, de 19 anos de idade e o mais jovem campeão da história da categoria.

Giassi vem de uma corrida virtual de grande importância recentemente, as 24 Horas de Spa, quando teve nada menos que Max Verstappen como companheiro de equipe. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o piloto virtual e real comentou como é a personalidade de seu companheiro de equipe nos simuladores.

“Bom, primeiramente, o Max é um rapaz muito humilde e independentemente de ele estar na melhor ou na pior fase, ele sempre trata todo mundo bem. Quando eu corria contra ele, apesar de ele ser um cara humilde, e tratar todo mundo bem, na pista ele continua sendo o Max Verstappen.”

“Então era muito difícil competir contra ele, tivemos algumas disputas, sempre aprendi muito e aprendi muito correndo contra ele. Agora, nas 24 Horas de Spa, ter a oportunidade de ter acesso aos dados de telemetria dele e ainda ele analisando os meus dados, falando o que eu estava errando, foi algo que me fez dar um passo enorme, então eu estou muito feliz de poder trabalhar com ele.”

“Ele me deu várias dicas de preparação para pilotar o Porsche de verdade e estou me sentindo muito mais tranquilo.”

Giassi explicou como ele saiu das disputas contra Verstappen para se tornar companheiro do holandês.

“Eu era de uma equipe rival da Team RedLine – que é que estou no momento. Na hora que eu saí, eu conversei com os companheiros de equipe do Max Verstappen, inclusive eram pilotos que vieram da equipe de eSports da Red Bull. Falei que estava sem equipe, já tínhamos uma amizade muito boa, e eles perguntaram se eu queria entrar na RedLine. E aí conversamos até acertarmos. Então, eles fizeram o contrato, me enviaram, e quando recebi, aí caiu a ficha que eu estava assinando para ser companheiro de equipe do Verstappen no automobilismo virtual.”

Voltando ao ‘real’, Giassi falou sobre as expectativas da corrida do próximo sábado – que terá transmissão ao vivo pelo Motorsport.com – em um traçado em que traz boas recordações, já que ele e Enzo Elias foram os poles na corrida de 500 km em dezembro, mas pela GT3 Cup. No fim de semana, a dupla estará em um carro da categoria Carrera 4.0.

“A expectativa é muito boa, é o mesmo carro que uso no simulador. No ano passado, eu tive que me adaptar para um carro um pouquinho diferente. Agora, o da geração dois, eu senti um pouco mais de facilidade. A maior diferença é o freio ABS, porque como o ABS não tem simulador, muda completamente a história, é algo que eu nunca utilizei, estou aprendendo com meu companheiro de equipe que é muito forte e tem muita experiência. Ele está me dando várias dicas. Sonhar com a pole é um sonho muito alto, mas vamos fazer o nosso melhor para ter um ótimo resultado na tomada de tempo.”

