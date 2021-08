Um dos nomes mais importantes que estará em Interlagos neste sábado para a primeira etapa da Porsche Endurance Series, em Interlagos, é Tony Kanaan. O veterano piloto fará sua estreia na categoria ao lado do piloto regular do campeonato Sprint, Caio Castro, na categoria GT3 Cup.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Tony explicou como foi feito o convite, “de última hora”.

“Eu estava em Nashville nesse fim de semana na corrida da Indy, inclusive até perdi a Stock Car por causa disso, e o Dener (Pires, promotor da Porsche Cup Brasil) me telefonou junto com o Caio (Castro), perguntando se eu não queria vir ao Brasil correr em Interlagos.”

“É a mesma coisa você perguntar para uma criança se ela quer sorvete, então foi assim que surgiu. Foi de última hora, comprei a passagem na terça-feira e cheguei aqui. Estou superfeliz de estar aqui, é uma experiência nova, nunca andei neste carro, Interlagos é uma pista em que eu cresci, então é superlegal estar aqui.”

Após um longo período de treinamentos, Caio Castro pôde iniciar sua jornada em 2021 na categoria, no campeonato sprint, conquistando até uma vitória em Interlagos no mês passado. Sem qualquer experiência com o carro, Tony comentou – de maneira bem humorada – como será a troca de informações com o seu companheiro de equipe.

“Acho que é uma dupla boa, ele pode me orientar em várias coisas, porque eu não tenho experiência nenhuma com esse formato de corrida e nem com o carro. Ao mesmo tempo, se eu puder ajudá-lo com alguma experiência de corrida longa, já ganhei as 24 Horas de Daytona, então eu acho que a gente se completa.”

“Não é para romântico gente, não levem nada mal apesar de ele ser um menino superbonito, a Grazi (Massafera) está lá, eu sou casado, tenho quatro filhos..., mas vamos nos ajudar, com certeza.”

