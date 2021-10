Edson Reis terá Goiânia como sua casa nos próximos dois fins de semana. O piloto apoiado pela Maxon Racing vai disputar duas provas seguidas da Porsche Cup Brasil: nos dias 9 e 10 de outubro, ele vai competir pelo campeonato Sprint, pelo qual já venceu nesta temporada. Já no fim de semana seguinte, no dia 16, Reis vai acelerar ao lado de Sérgio Jimenez, pela Endurance Series, a competição de provas longas do campeonato.

Nas duas competições, o paranaense ocupa a terceira colocação: no torneio Sprint, ele possui 41 pontos, contra 50 dos pilotos que dividem a liderança. Já no campeonato de endurance, Reis e Jimenez dividem o terceiro lugar com 48 pontos conquistados na única prova disputada até aqui, contra 72 dos líderes da tabela.

“Estamos bem posicionados nos dois campeonatos e, apesar de ser meu primeiro ano na Porsche Cup, quero vencer ao menos um deles. Já estamos na reta final da temporada e, para alcançar o objetivo, será fundamental ter um bom desempenho em Goiânia”, analisou.

As provas dos próximos fins de semana serão as primeiras de Reis com o lendário modelo 911 no circuito do centro-oeste do país, já que, até aqui, a Porsche Cup competiu apenas nos circuitos de Interlagos (SP), Velocitta (SP) e Curitiba (PR) em 2021.

“É uma pista nova para mim com esse carro, mas com características parecidas com Curitiba, onde consegui minhas primeiras vitórias. Então estou confiante para ser competitivo mesmo nesta primeira experiência e buscar pontos importantes para brigar pelo título”, finalizou.

O primeiro fim de semana da Porsche Cup em Goiânia terá duas provas. A primeira acontece no sábado (9), a partir das 14h30. A corrida restante será no domingo (10), com largada às 13h. Qualis e corridas terão transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

