Na primeira etapa do ano com um quali no sábado e outro no domingo, a Porsche XP Private Cup abriu os trabalhos em Goiânia com treinos livres disputadíssimos. A diferença dos líderes de cada categoria para os segundos colocados foi inferior a 0.1s e, tanto na Carrera Cup quanto na GT3 Cup, metade dos competidores ficou no mesmo segundo do carro dominante.

Pedro Aguiar foi o nome da sexta-feira em um disputadíssimo treino livre da Porsche Carrera Cup em Goiânia. O competidor do carro #20, vencedor de duas corridas nesta pista em 2020, bateu Marçal Müller por 17 milésimos no minuto final do treino livre e fechou o dia na primeira posição pela primeira vez na temporada. O melhor tempo do dia foi fruto de muito trabalho: não por acaso, com 20 voltas percorridas na sessão, Aguiar foi o competidor que mais andou no treino livre.

Pela classe Sport, confirmando a grande fase, o melhor do dia foi Renan Pizii, vencedor da última corrida com os carros de motor 4.0, há quatro semanas em Curitiba. Ele ficou com o sexto tempo no ranking geral. Em nono, Nelson Marcondes liderou entre os competidores da classe Trophy.

Na GT3 Cup, o topo da tabela de tempos ficou com Daniel Corrêa, piloto maranhense radicado em Goiânia e grande conhecedor do circuito local. Cristian Mohr veio 0.090s atrás. Em terceiro no geral, Leo Sanchez foi o mais rápido do dia entre os carros da classe Sport e, logo a seguir, com um respeitável quarto tempo do dia, Edu Guedes liderou na divisão Trophy.

No sábado, acontecem os qualis e as primeiras corridas de cada classe. No domingo, novamente haverá quali e corridas, fechando a penúltima etapa da temporada. O Motorsport.com e Motorsport.tv transmitem todas as ações em pista.

RESULTADOS

Carrera Cup

1. #20 Pedro Aguiar 1:24.685

2. #544 Marçal Müller +0.017

3. #7 Miguel Paludo +0.168

4. #11 Pedro Boesel +0.185

5. #8 Werner Neugebauer +0.580

6. #16 Renan Pizii* +0.698

7. #1 Alceu Feldmann +0.785

8. #90 Eduardo Azevedo* +0.893

9. #199 Nelson Marcondes** +0.968

10. #73 Enzo Elias +0.969

11. #80 Rouman Ziekmiewicz* +1.267

12. #100 Urubatan Jr.** +1.306

13. #77 Francisco Horta** +1.411

14. #85 Eduardo Menossi** +1.560

15. #10 Paulo Borges** +1.560

16. #9 Franco Giaffone** +1.609

17. #19 Cristiano Piquet* +1.626

18. #88 Georgios Frangulis** +1.815

19. #84 Fernando Croce* +1.864

20. #12 João Barbosa** +2.617

*Classe Sport

**Classe Trophy



GT3 Cup

1. #69 Daniel Correa 1:27.131

2. #3 Cristian Mohr +0.090

3. #15 Leonardo Sanchez* +0.114

4. #9 Edu Guedes** +0.250

5. #7 Lucas Salles +0.263

6. #17 Ricardo Fontanari* +0.478

7. #87 Nelson Monteiro +0.666

8. #80 Raijan Mascarello +0.741

9. #14 André Gaidzinski* +0.755

10. #29 Guilherme Bottura* +0.822

11. #22 Caio Castro* +0.852

12. #11 Marcio Mauro +0.879

13. #555 Ayman Darwich* +1.004

14. #20 Vina Neves* +1.176

15. #79 Marcus Peres* +1.309

16. #32 Paulo Sousa* +1.320

17. #45 Paulo Totaro* +1.426

18. #8 Lineu Pires* +1.490

19. #33 Bruno Campos** +1.841

20. #88 Gustavo Farah** +1.944

21. #12 Edson dos Reis** +2.309

22. #71 SangHo Kim** +2.436

23. #44 Carol Aranha** +2.728

*Classe Sport

**Classe Trophy

