Porsche Cup: Elias lidera treino livre da Carrera em Goiânia

A Porsche Cup finaliza a sexta-feira com a primeira sessão oficial do fim de semana: os treinos livres. Primeiro na pista, tivemos o grid da Carrera Cup. Em um treino de 45 minutos de duração que transcorreu sem maiores problemas, tivemos liderança de Enzo Elias.

O vice-líder da Carrera Cup finalizou a sessão com um tempo de 01min24s261. Em um top 6 exclusivo de pilotos da categoria principal da Carrera, tivemos Werner Neugebauer em segundo, a apenas 0s039 de distância, o líder Marçal Müller em terceiro, Renan Pizii em quarto e Alceu Feldmann fechando o top 5, a pouco mais de dois décimos.

Entre os pilotos da Carrera Sport, Lucas Salles foi o mais rápido, terminando na sétima colocação com um tempo de 01min24s954, menos de um décimo à frente de Franco Giaffone em oitavo. Completando o top 3 da categoria, Marcelo Hahn, em 11º.

Já entre os da Carrera Rookie, Nelson Monteiro foi o melhor ao terminar na nona posição, com 01min25s106. Na sequência, Léo Sanchez e Lineu Pires completaram o top 3 da Rookie, em 19º e 20º.

Agora, o grid da Carrera Cup volta à pista de Goiânia apenas no sábado, quando serão realizadas três sessões. Pela manhã, teremos as classificações que definem os grids das corridas do fim de semana, às 09h15 e às 10h05. Na parte da tarde, a primeira de duas provas da etapa, com largada programada para 14h15, todas com transmissão do Motorsport.com.

Confira o resultado final do treino livre da Carrera Cup em Goiânia:

1 – Enzo Elias (Carrera Cup) – 01min24s251

2 – Werner Neugebauer (Carrera Cup) – 01min24s289

3 – Marçal Müller (Carrera Cup) – 01min24s445

4 – Renan Pizzi (Carrera Cup) – 01min24s611

5 – Alceu Feldmann (Carrera Cup) – 01min24s827

6 – Pedro Aguiar (Carrera Cup) – 01min24s858

7 – Lucas Salles (Carrera Sport) – 01min24s954

8 – Franco Giaffone (Carrera Sport) – 01min25s020

9 – Nelson Monteiro (Carrera Rookie) – 01min25s106

10 – Cristian Hahn (Carrera Cup) – 01min25s128

11 – Marcelo Hahn (Carrera Sport) – 01min25s286

12 – Miguel Paludo (Carrera Cup) – 01min25s336

13 – Georgios Frangulis (Carrera Sport) – 01min25s424

14 – Francisco Horta (Carrera Sport) – 01min25s428

15 – Rodrigo Mello (Carrera Cup) – 01min25s452

16 – Leo Sanchez (Carrera Rookie) – 01min25s659

17 – Lineu Pires (Carrera Rookie) – 01min25s687

18 – Eduardo Menossi (Carrera Sport) – 01min25s735

19 – João Barbosa (Carrera Rookie) – 01min25s937

20 – Edu Guedes (Carrera Rookie) – 01min26s131

21 – Gustavo Farah (Carrera Rookie) – 01min26s266

22 – Paulo Sousa (Carrera Rookie) – 01min26s282

23 – Bruno Campos (Carrera Rookie) – 01min26s325

24 – Roumain Ziemkiewicz (Carrera Sport) – 01min26s623

