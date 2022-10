Carregar reprodutor de áudio

Marçal Müller chega a Goiânia para mais uma etapa da Porsche Cup em seu campeonato Sprint com um objetivo: sair na mesma posição em que chegou. O piloto do #544 lidera o campeonato, mas ainda não vê o momento como de administração, devido à chegada dos descartes após este fim de semana.

No momento, Müller lidera com 20 pontos de vantagem para Enzo Elias, o vice-líder. Mas após a etapa de Goiânia, penúltima do ano no campeonato de provas de curta duração, teremos a aplicação dos descartes, que muda o panorama do campeonato.

Segundo Müller, sua vantagem, que hoje é de 20 pontos, cairia drasticamente se os descartes fossem aplicados neste momento e, por isso, não acha que essa seja a hora de ‘tirar o pé’.

“Na verdade, a Porsche tem os descartes, e se pensarmos nisso, eu estou somente quatro pontos à frente. Então ainda não é hora de administrar. É hora de tentar se manter à frente para chegar à final com chances de ser campeão”.

Para o fim de semana, Müller vê ainda uma “incógnita”, devido às diferenças na condição de pista entre os treinos de quinta e sexta-feira.

“A pista está completamente molhada [na sexta]”, disse. Ainda é uma incógnita o que vamos encontrar na classificação e na corrida, já que a previsão ainda não é muito clara. Então todo mundo foi pra pista para testar ajustes e buscando não desgastar os pneus, porque vamos ter que o usar os mesmos no treino livre”.

“Ontem tivemos outro treino extra, que aconteceu com a pista totalmente seca. Foi um treino em que andamos com pneus bem velhos, sem condições de uso na corrida, mas óbvio que já deu para ter uma noção, pensar em ajustes para correr no seco”.

