A Porsche Cup fechou as atividades do domingo em Goiânia com uma corrida movimentada da Sprint Challenge, encerrando a penúltima etapa Sprint da temporada 2022. A vitória ficou com Daniel Correa, que quebra um jejum de sete anos sem triunfar na categoria.

A vitória do piloto do carro #69 deu a ele também o triunfo na geral, com Marcelo Tomasoni e Caio Castro completando o pódio. Na Sport, deu Marcelo Mariotti, seguido de Guilherme Bottura e Ramon Alcaraz. Fechando, na Rookie, Júnior Dinardi foi o vencedor, sendo o único da classe a concluir a prova.

Na largada, o pole Mascarello tomou um toque lateral de Urubatan, perdendo tração e permitindo que Tomasoni assumisse a liderança, com Correa em segundo e Mascarello caindo para a terceira posição.

Ao fim da primeira volta, a corrida já tinha outro líder, com Correa subindo para a ponta, enquanto Raijan ainda caía para quarto, perdendo posição para Mauro.

Com 20 minutos no relógio, Mascarello tentou recuperar a posição em cima de Mauro, dando um toque na traseira do piloto do carro #11.

Mauro escapou da pista e ao tentar voltar, perdeu novamente o controle, rodando e recebendo um impacto forte de Josimar Júnior, vencedor do sábado, o que levou à entrada imediata do safety car, seguido da bandeira vermelha devido aos detritos.

Enquanto Josimar conseguiu sair sozinho do carro, Mauro acabou saindo do local do acidente com o apoio médico, mas já sinalizando com os braços que estava tudo bem com ele.

Após uma paralisação de cerca de 30 minutos, a corrida foi retomada com SC, com Correa na liderança, seguido de Tomasoni, Urubatan, Fontanari e Mohr completando os cinco primeiros, com pilotos apenas da Challenge. Em oitavo, Mariotti era o melhor colocado entre os da Sport, com Cifali sendo o primeiro dos pilotos da Rookie, em 12º.

Mascarello achava que o primeiro toque com Mauro também levaria ao seu abandono, mas um trabalho rápido dos mecânicos o permitiu voltar, só que na última posição.

Enquanto o top 3 se mantinha na mesma ordem, outras disputas aconteciam atrás, com Mohr passando Fontanari pela quarta posição e Marcondes e Caio Castro disputando pela sexta colocação.

Em uma disputa que valia a liderança da Rookie, Cifali e Kim se envolveram em um incidente na curva zero que levou a mais uma intervenção do safety car com 12 minutos para o fim.

A bandeira verde circulou novamente com cinco minutos para o fim. Correa teve uma boa saída, segurando uma possível investida de Tomasoni, enquanto Fontanari precisou segurar vários carros para se manter na quarta posição.

Enquanto Correa e Tomasoni disputavam sozinhos na ponta, o caos tomava conta na disputa pelo terceiro lugar com Urubatan, Fontanari, Castro, Mohr, Mariotti e Fontanari. Nessa confusão, Castro subiu para terceiro, enquanto Fonta caiu para sétimo.

No minuto final, mais uma confusão, entre Dinardi, Aboultaif e Zanon, com o último chegando ao domingo com chances de conquistar o título da Rookie com uma etapa de antecedência. Mas, neste caso, sem intervenção do carro de segurança.

No final, Daniel Correa soube segurar Marcelo Tomasoni para vencer, seu primeiro triunfo na Porsche Cup em sete anos. Caio Castro foi o terceiro, fechando um top 3 de pilotos da Challenge.

Em quinto, Marcelo Mariotti foi o vencedor da Sport, com Guilherme Bottura, em nono, e Ramon Alcaraz, em décimo, completando o top 3 da classe. Já na Rookie a vitória ficou com Dinardi que, mesmo com a batida no final, foi o único piloto da classe a terminar a prova.

A Porsche Cup Brasil volta a acelerar já na próxima semana, continuando em Goiânia para a segunda etapa Endurance da temporada 2022. A prova, de 300 quilômetros, acontecerá no sábado e no domingo, com transmissão do Motorsport.com.

Confira a classificação final da corrida 2 da Porsche Sprint Challenge em Goiânia:

1 – Daniel Correa (Sprint Challenge)

2 – Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

3 – Caio Castro (Sprint Challenge)

4 – Urubatan Júnior (Sprint Challenge)

5 – Marcelo Mariotti (Sprint Sport)

6 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

7 – Nelson Marcondes (Sprint Challenge)

8 – Ricardo Fontanari (Sprint Challenge)

9 – Guilherme Bottura (Sprint Sport)

10 – Ramon Alcaraz (Sprint Sport)

11 – Ayman Darwich (Sprint Challenge)

12 – Raijan Mascarello (Sprint Challenge)

13 – Vina Neves (Sprint Challenge)

14 – Claudio Simão (Sprint Sport)

15 – André Gaidzinski (Sprint Sport)

16 – Júnior Dinardi (Sprint Rookie)

17 – Gustavo Zanon (Sprint Rookie) - ABANDONO

18 – Nasser Aboultaif (Sprint Rookie) - ABANDONO

19 – Piero Cifali (Sprint Rookie) - ABANDONO

20 – Márcio Mauro (Sprint Challenge) - ABANDONO

21 – Josimar Júnior (Sprint Sport) – ABANDONO

22 – Sang’Ho Kim (Sprint Rookie) - DESCLASSIFICADO

