Porsche Cup: Em carro com ação solidária, Josimar Júnior é 2º na classe Sport

Josimar Júnior cruzou a linha de chegada na segunda posição entre os carros da classe Sport na primeira corrida da terceira etapa da Porsche Cup, disputada em Interlagos, no início da tarde deste sábado. Largando da oitava linha do grid, o piloto da Hebron/Energiclin teve uma evolução de desempenho constante, terminando as 15 voltas com o oitavo melhor tempo na geral da categoria Sprint Challenge.

“Foi uma corrida muito boa, com a pista seca e deu pra explorar o melhor do carro”, disse Josimar. “Saí da 14ª posição, cheguei em nono, praticamente junto com o vencedor da minha divisão. Sem dúvida, uma das melhores provas da temporada”, comemora o pernambucano, titular do carro #77.

“Amanhã estarei à frente do grid, por isso a expectativa é muito boa, já que o carro hoje se saiu bem. Se o clima melhorar ainda mais, poderemos melhorar a escalada no pódio e sair de Interlagos com excelente resultado”, espera.

Ação social

O piloto está correndo a terceira etapa da Porsche Cup com a insígnia da ação “Um Time só”, apoiada pela Hebron, que visa arrecadar suprimentos para as mais de 10 mil famílias desabrigadas pelas fortes chuvas na região metropolitana do Recife.

“Como pernambucano, me sinto solidário e no compromisso de chamar a atenção para esta causa. É fundamental que possamos somar forças para levar conforto para as vítimas. A solidariedade está acima de qualquer disputa ou rivalidade”, aponta Josimar Júnior.

Veja como foi

