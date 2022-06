Carregar reprodutor de áudio

A abertura da terceira etapa da temporada da Porsche Cup rendeu bons pontos para Raijan Mascarello, que usou sua experiência para garantir a terceira colocação e manter a liderança do campeonato. O primeiro lugar na corrida 1 ficou com Caio Castro.

Depois da classificação ser realizada com chuva, os carros foram para a corrida com a pista em condições intermediárias, o que gerou diferenças de acertos e muitos toques.

“O carro estava acertado para chuva no classificatório, e depois fizemos a alteração para seco. Porém, a corrida começou com pista úmida e depois secou. Fui para corrida pensando no campeonato e para fugir de qualquer confusão. Acabou dando certo e veio mais um pódio”, comentou, que tem em seu carro as marcas da Stine Sementes, Pontual Transportes, Diamond Car Detail, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil em seu carro.

Por conta da inversão de grid para a corrida 2, o piloto mato-grossense largará da sexta posição neste domingo, a partir das 12h50.

“Acredito que é uma boa posição de largada. O pensamento será o mesmo, especialmente porque seguimos com o BOP mais alto. Então quero somar pontos e, de preferência, ampliar a vantagem”, avaliou.

Veja como foi

