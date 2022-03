Carregar reprodutor de áudio

Leo Sanchez finalizou neste sábado a pré-temporada da Porsche Cup, em Interlagos. Foram mais de 340 quilômetros percorridos com o novíssimo modelo 992, carro que irá pilotar nesta temporada.

Após competir por três temporadas na Porsche GT3 Cup, sendo bicampeão da Endurance Series em dupla com Átila Abreu, o piloto do carro #15 subiu de categoria e estreia na Carrera, divisão principal do certame.

O piloto iniciou a bateria de testes nesta sexta-feira e rapidamente se adaptou ao novo carro e seus 510 cavalos de potência.

Em 2022 Leonardo Sanchez também participará do Endurance Brasil com o BMW M4, o piloto de Campinas terá Átila Abreu como dupla nas etapas.

O primeiro compromisso de Leonardo Sanhcez em 2022 acontece no dia 4 de abril pela primeira etapa da Porsche Cup, em Goiânia.

“Eu fico muito feliz em subir para a divisão principal da Porshce Cup e logo no ano de estreia do 992”, disse Sanchez. “É um carro espetacular com muita tecnologia embarcada como controle de tração, freios ABS, mais potência e um estilo de pilotar muito diferente. Estou me adaptando aos poucos, são processos de adaptação e acho que terei um ano muito bom, estou evoluindo bem durante os treinos.”

“Também estou feliz em competir com o BMW M4 na Endurance Brasil com o Átila Abreu, tivemos alguns problemas logísticos com peças mas no fim está dando tudo certo e acho este carro servirá como treino para me adaptar ainda mais ao novo carro da Porsche Cup”, completou.

