Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2022 da Porsche Cup enfim teve os primeiros movimentos de pista e Georgios Frangulis levou o novíssimo Porsche 911 GT3 Cup da geração 992 que carrega as cores da OAK Racing Team Dynasty pela primeira vez ao asfalto do Autódromo de Interlagos.

Frangulis já havia tido contato com o novo bólido da montadora alemã, quando acelerou pela Porsche Mobil 1 Supercup em RedBull Ring, na preliminar do GP da Áustria de Fórmula 1 em 2021.

Porém, foi a primeira vez que o carro acelerou no Brasil e o único palco possível para essa estreia era o templo brasileiro da velocidade.

Ao todo, foram dois dias de atividades intensas, onde os pilotos, engenheiros e mecânicos se esforçaram ao máximo para entender os novos acertos e preparar o melhor setup possível visando a estreia da temporada 2022 da categoria.

Foi também o primeiro evento oficial da nova parceria com a Dynasty, que além de selar um acordo para ser a patrocinadora master de Frangulis, também adquiriu os naming rights da ORT para o ano.

A temporada 2022 da Porsche Cup tem sua primeira etapa marcada para Goiânia, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, no fim de semana dos dias 2 e 3 de abril.

“O 992 enfim chegou ao Brasil e pudemos acelerar ele em Interlagos”, disse Frangulis. “É um carro completamente diferente do que eu guiei no RedBull Ring ano passado, aquele não tinha ABS e nem controle de tração.”

“Foram dois dias de muito aprendizado, tivemos algumas complicações hoje, usamos um set de pneus com mais voltas do que a gente pensava, então conseguimos treinar apenas nos últimos minutos do dia. Mesmo assim foi muito bom, pude sentir de fato como era o 992 que a gente esperava na pista. Agora a missão do ano é aprender a lidar com um carro tão poderoso e domar a fera o quanto antes para poder andar entre os primeiros.”

Verstappen VOA, Ferrari se mantém forte, ALONSO 'fisga' P4, HAMILTON faz alerta e RED BULL se renova

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim do segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein