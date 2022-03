Carregar reprodutor de áudio

Miguel Paludo voltou a Interlagos neste fim de semana com o primeiro compromisso oficial com a Porsche Cup em 2022, ao participar da pré-temporada deste ano, dando as primeiras voltas com o novo carro da categoria Carrera Cup, o 992.

O piloto gaúcho comentou com exclusividade ao Motorsport.com os primeiros momentos que teve com o novo modelo.

“É um fim de semana especial”, disse Paludo. “Estavam tirando os plásticos do carro novo, parece um carro de rua, mas é um carro de competição, então toda tecnologia embarcada é uma coisa que toda nossa equipe está aprendendo, assim como fizemos no modelo anterior. E algumas coisas levam tempo, por mais que aprenda 80% no primeiro dia, os outros 20 demoram um tempo, mas o contato inicial é muito bom, o carro é muito parecido com o anterior, mas com mais regulagens.”

Atual campeão do campeonato Sprint, Paludo admitiu que chega para o próximo campeonato no mesmo ponto de partida que os principais concorrentes.

“Toda vez que zera, todo mundo sai do mesmo ponto e ainda mais que um carro com tanta tecnologia embarcada, controle de tração, ABS então isso nivela um pouco por baixo vamos dizer assim. Vou ter que me adaptar, vou ter que ser mais inteligente que outros competidores e não adianta.”

