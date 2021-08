Ao término da etapa de abertura da Porsche Endurance Series, Rubens Barrichello poderá colocar mais uma categoria em seu vasto currículo dentro do automobilismo. Aos 49 anos de idade, ele estará ao lado de Pedro Boesel no carro #11 em Interlagos.

Rubinho havia feito apenas um teste com o carro nos últimos anos e atendeu ao convite do amigo para mais uma estreia em sua carreira. O dono da última vitória brasileira na Fórmula 1 e campeão da Stock Car em 2014 falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre a adaptação ao carro da Porsche Cup.

“É muito diferente”, disse Barrichello. “É um carro muito gostoso de guiar, ao mesmo tempo, ele tem uma dificuldade por ter um ABS, que é algo que não é de costume para mim, então tem uma tocada diferente, mas ontem eu andei, me adaptei rapidão. Gostei do que eu vi e Interlagos é Interlagos, não é? Então, é sempre um prazer. O Pedro é um velho amigo e ele brinca que eu só aceitei correr com ele porque já tinha o número #11, mas tudo isso foi combinando para uma situação muito positiva e eu fico muito feliz de estar aqui.”

Apesar da rápida necessidade de adaptação ao carro, a meta de Rubinho é bastante alta: “A única meta nossa é ganhar. A gente sabe da competitividade de muita gente. Aqui tem pilotos que eu conheço da Stock Car, outros nem tanto, mas que são excelentes, que vem ganhando muito na categoria. Eu acho que o Pedro não me chamou para para gente brincar não, então a gente, logicamente, com muita humildade, com o pé no chão, vamos ver como é que vai, mas a nossa intenção é poder estar no lugar mais alto do pódio”, concluiu.

