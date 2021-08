Os principais nomes da Porsche Cup recebem nesta semana convidados das principais categorias do Brasil e do mundo para a abertura do Porsche Endurance Series. A jornada inaugural do campeonato de longa duração dos carros de competição mais produzidos no planeta acontece neste sábado a partir das 10h30 com prova de 300 km em Interlagos. Nesta sexta-feria acontece o treino que define o grid de largada, às 1545, horário de Brasília.

