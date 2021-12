Neste fim de semana, o TCR South America termina sua temporada com a disputa da última etapa, em Concepción, na Argentina. Embora o título de pilotos ainda esteja em aberto, o campeonato por equipes já está definido a favor da brasileira W2 ProGP.

O time é capitaneado por Serafim Jr. e Duda Pamplona. Campeões em diversas categorias do automobilismo no Brasil, a dupla aceitou o desafio de participar de um campeonato internacional em 2021 e logo mostrou que, para vencer, é necessário ter uma boa estrutura fora das pistas.

Na disputa pelo título de pilotos, a equipe conta com o líder do certame, Pepe Oriola (ESP), e com terceiro colocado, Raphael Reis, em busca de mais um triunfo na temporada. Sediada no Rio de Janeiro, a equipe já venceu 4 provas e subiu 11 vezes ao pódio do TCR South America. Ela é composta por 12 integrantes, sendo quatro engenheiros. Um deles é especialista em telemetria e, no total, são oito mecânicos divididos entre os dois carros.

Serafim Jr. é o responsável pela engenharia do Honda Civic #77 do brasiliense Raphael Reis. Todo ajuste deste bólido é passado para equipe através deste engenheiro. Duda Pamplona é o engenheiro do carro de Oriola, o Honda Civic #74. Júlio Taboas é o engenheiro do time que participa do trabalho de forma híbrida, atuando nos dois carros e dando o suporte para as tomadas de decisões de Duda e Serafim.

Pedro Moisés é o mais novo no time de engenharia. Com 29 anos, é o engenheiro de performance, responsável por fazer leitura, interpretação e ajuste de toda a parte eletrônica dos carros, além de outras configurações que interferem diretamente na performance.

A equipe de mecânicos é composta por João Baptista, André Caldeira, Leonardo Moreira, Hiago Wagner, Édson Lopes, Davi Mesquita, Ernestro Freitas e Suzete Freitas. Eles se dividem no trabalho de montagem, reparo e ajustes do carro da W2 ProGP. Com este 'Raio-X', fica claro que, para vencer um campeonato de nível internacional, é necessário ter uma equipe qualificada e preparada para triunfar.

