Neste domingo (14) Enzo Elias garantiu o título de campeão de sprint da Porsche Carrera Cup Brasil, com o terceiro lugar na preliminar da F1, em Interlagos. O brasiliense de apenas 20 já havia vencido a primeira corrida, no sábado, e precisava apenas não ser desclassificado na segunda prova para triunfar pela quarta vez na competição.

Patrocinado pela Farben, a marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup, o piloto se torna tetracampeão do certame tendo vencido na Carrera Cup Sprint Series em 2019, a Endurance Challenge e Overall na temporada de 2021.

A temporada vencedora de Elias começou com a vitória na corrida 1 no Velocitta e a corrida 2 em Interlagos. Então partiu para o início da segunda metade da temporada na Argentina, terminando a primeira prova em Termas de Río Hondo em segundo e ganhando a segunda. Em nova passagem por Goiânia, repetiu vitória e o segundo lugar.

Depois de ter feito o Grand Chelem na primeira prova, Enzo partiu do segundo lugar do grid na segunda corrida. O piloto fez uma largada segura e após boa disputa com Werner Neugebauer fechou a primeira volta em terceiro. Na sequência Elias passou a atacar o concorrente em busca da segunda posição.

O brasiliense fazia uma boa corrida e precisava apenas terminar a sessão sem tomar bandeira preta para garantir o título. Na oitava volta Enzo colocou de lado com Neugebauer que espremeu o carro #73 e com o toque entre eles rodou no “S”do Senna.

Elias teve que desviar do adversário e com isso foi ultrapassado por Renan Pizii, se mantendo em terceiro lugar. Quatro giros depois o piloto se envolveu em um toque com Pizii na disputa pelo terceiro lugar, mas seguiu na prova.

O piloto do Porsche #73 ainda alcançou Marçal Müller na volta final, tentou um último ataque sobre o adversário e cruzou linha de chegada na terceira posição, conquistando o título de campeão da Carrera Cup em 2022.

Além da temporada vitoriosa no Brasil, Elias será o representante do Brasil na seletiva do Porsche Junior Program, que acontece no fim deste mês na tradicional pista de Jerez de La Frontera, na Espanha. O próximo compromisso do piloto na Porsche Cup Brasil acontece na etapa de Endurance, em Interlagos, no dia 3 de dezembro.

“Foi uma final bem complicada. Tentei me proteger o máximo possível. Mesmo com todos os contratempos que enfrentei na prova, eu ainda tinha ritmo para buscar os pilotos que estavam à minha frente, o que era impressionante. Encerro a temporada de Sprint com cinco vitórias e o tetracampeonato na categoria. Muito obrigado a todos que fazem parte dessa história. Estou muito feliz. Foi um ano incrível.”

