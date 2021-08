A temporada 2021 da Porsche Endurance Series começa neste sábado com a disputa dos 300 km de Interlagos e a dupla Enzo Elias e Jeff Giassi larga na segunda colocação na classe Trophy e em 10º na classificação geral.

Elias foi o primeiro a encarar a pista escorregadia de Interlagos no grupo com os pilotos de maior balance of performance (BOP) da categoria Carrera. O piloto fez a sexta melhor marca da classe Trophy e o 14º tempo no geral.

Na sequência, Giassi foi para a pista e mostrou muita velocidade. O piloto revelado pelo programa de Esports da Porsche foi o mais veloz da classe Trophy e nono no geral. A situação de pista era traiçoeira, com vários pilotos escapando ou rodando no autódromo José Carlos Pace.

A média da dupla colocou o carro #73 da marca de tintas oficial da Porsche Cup na décima colocação geral no grid e na segunda posição da classe Trophy.

Em 2020 Enzo Elias e Jeff Giassi dividiram o Porsche da equipe Farben com Dimas Pimenta e subiram ao pódio na classe GT3 Sport.

A previsão do tempo indica grande possibilidade de chuva na hora da largada e promete apimentar a corrida.

“Segundo lugar na categoria não é um mal resultado, é sempre bom largar na frente da categoria”, disse Enzo. “Sabia que tínhamos um bom pace para largar ainda mais na frente, mas a corrida é muito longa, tudo pode acontecer. Estamos tranquilos para toda a corrida e isso nos deixa em boas condições para brigar por pódio e vitória amanhã.”

“É uma sensação muito boa, quanto mais potente o carro a sensação é melhor”, comentou Giassi. “Estou muito honrado de estar aqui, feliz em saber que minha oportunidade no ano passado me trouxe aqui novamente. O carro esse ano é mais forte, com abs! Cada momento é novo, inclusive pela situação de pista que eu enfrentei, tendo que andar de pneu slick sob garoa em Interlagos. No quali é tudo ou nada, criei uma confiança no carro na pista molhada que ainda não tinha visto na pista seca, agora nas ultrapassagens eu fui para cima, pisquei farol e tentei de tudo para marcar uma ótima volta.”

