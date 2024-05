F1: Mercedes prepara atualizações para GP de Miami

O diretor técnico da Mercedes, James Allison, anunciou que a equipe está preparando uma série de atualizações para o GP de Miami de Fórmula 1.

Allison espera que Lewis Hamilton e George Russell obtenham melhores resultados do que na China graças a essas peças novas.

O diretor técnico da equipe, disse: “A pista na China é uma das que coloca muita carga nos pneus dianteiros”.

“Em Miami, a carga principal fica nas rodas traseiras, então é preciso afinar o carro de uma forma completamente diferente.”

“Será o segundo fim de semana de sprint consecutivo e a equipe mostrou bons resultados após a corrida na China”.

“Esperamos que nosso carro esteja em melhor forma e que as atualizações que trouxemos para Miami nos permitam competir na frente na classificação”.

"A luta está tão acirrada que mesmo alguns décimos poderiam mudar drasticamente a hierarquia de forças."

“Estamos planejando novas atualizações que esperamos que resolvam os problemas de equilíbrio com os quais estamos lutando atualmente.” disse.

