O fim de semana promete ser repleto no automobilismo brasileiro, com parte das principais categorias do país realizando suas etapas. Em Interlagos, acontece a primeira etapa da Porsche Endurance Series, em uma corrida de 300 quilômetros no sábado. Em Tarumã, a GT Sprint Race realiza a segunda edição da Special Edition, além de mais um round da Copa Truck.

Em comum, quatro pilotos que correm em Interlagos e na noite deste sábado voam para Porto Alegre para fazer as corridas de domingo em Tarumã: Thiago Camilo, Cesar Ramos, Gabriel Casagrande e Danilo Dirani.

Ainda em São Paulo, Casagrande, que também é o vice-líder na Stock Car, falou com exclusividade sobre o desafio.

“Óbvio que a preparação não para, desde o início do ano a gente vem focando em estar cada vez com a parte física mais aguçada e a única coisa que a gente vai ter de diferente são os carros. O da Porsche é um pouco mais forte e lá na Sprint eu vou chegar para só fazer a corrida de domingo, sem ter muito treino com o carro na pista de Tarumã.”

“Conheço o traçado, mas acho que faz uns quatro ou cinco anos que eu não ando por lá, e também toda a guiada é diferente quando você enfrenta uma pista com carro novo. Vai ser a primeira vez minha com a Sprint lá, que é um carro prazerosíssimo de guiar e que te faz ir até o limite em todas as voltas. Então, é só trocar a chavinha assim no sábado à noite quando eu pegar o voo daqui de São Paulo para Porto Alegre, saber que o carro vai ser diferente, não acordar no dia seguinte achando que é a mesma máquina.”

Quem também vai encarar a maratona com tranquilidade é Camilo, olhando também o aspecto emocional da pista gaúcha.

“Para mim, é tranquilo, ainda bem que tem essa possibilidade. Eu ficaria mais preocupado se tivesse que abrir mão de alguma prova, mas depois que houve o comprometimento, viabilizar isso eu acho que é o positivo. Quanto ao desgaste físico, acho que isso é o mais tranquilo de tudo, estou preparado para enfrentar essas duas provas. E vou voltar a Tarumã também, é uma pista que faz muito tempo que que a gente não corre lá, é uma pista muito representativa no cenário do automobilismo, foi lá que eu fiz minha primeira pole da Stock Car, então tem um significado especial pra mim.”

Dirani, pole para a corrida em Interlagos também comentou: “Eu vivo do automobilismo, não tenho nada fora então, eu tenho que aproveitar ao máximo as oportunidades e as datas coincidiram, vai ser uma maratona mesmo. O cansaço, eu acho que não é nem tanto físico, porque a gente se prepara para isso, mas acho que o maior cansaço é o mental. A Porsche Endurance é uma etapa que exige muito do seu mental e quando for para Tarumã também. É um caminhão que exige também bastante atenção, bastante concentração. A última corrida que teve lá eu venci a primeira, então estou tentando manter isso vivo na minha mente.”

As etapas da Porsche em Interlagos e da GT Sprint Race em Tarumã

