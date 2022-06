Carregar reprodutor de áudio

Pedro Aguiar é, oficialmente, o primeiro vencedor da Porsche Cup Brasil com sua nova geração de carros. Neste sábado ele cruzou a linha de chegada em primeiro, após conseguir o triunfo depois de ver um problema na bomba de combustível tirar a vitória de Chris Hahn, que havia sido o pole position e dominava as ações em Interlagos.

Após as comemorações de pódio, o piloto do carro #20 não economizou na sinceridade ao comentar o triunfo.

“Foi tudo combinado. A gente deixou o espaço, aí nós falamos, vamos fazer um show legal”, brinco Aguiar pós ser questionado para falar sobre vitória. “Brincadeira à parte, com certeza não foi nada combinado, mas é algo que eu não esperava. Conseguimos tirar um bom proveito, levar a vitória com isso. É uma pena para o Hahn, uma infelicidade. Ele andou muito bem a corrida inteira, com um ritmo muito bom, mas acontece, corrida é assim.”

E vê agora o campeonato com novos olhos: “A primeira vitória do ano dá uma diferença no ambiente, subindo no campeonato, então agora o foco ainda é sair campeão esse ano”, concluiu.

