Enzo Elias iniciou a temporada 2022 como protagonista na Porsche Cup, mas finalizou a primeira corrida sem pontos em Goiânia.

O piloto brasiliense largou em segundo lugar e foi forçado a abandonar, com pneu furado, a duas voltas do final, enquanto lutava pela liderança com seu Porsche 911 GT3 Cup da geração 992.

Na primeira metade da prova, Elias acabou a cerca de 1s5 do ponteiro. Mas, a partir do minuto 19, veio tirando a diferença. Nas voltas finais a margem caiu para a casa de meio segundo, conforme estratégia traçada pela equipe Farben.

Quando enfim chegou em Marçal Müller, o pneu traseiro esquerdo do Porsche #73 não aguentou e ele saiu rodando, forçado a se retirar a uma volta e meia do fim.

A prova de domingo tem largada programada para 13h15, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

“A gente tinha feito uma estratégia justamente para atacar no final e vinha dando certo”, disse Elias. “Eu estava a meio décimo, disputando. Já existia um jogo mental ali no final da prova e ia brigar com certeza pela vitória, pois já vinha com 2s de vantagem para o Alceu em terceiro.

“É uma pena, porque deixamos bons pontos, importantes para a construção do campeonato. Começar a primeira etapa já descartando não era o ideal, mas não vamos desistir. Sei que temos um carro rápido e que estou com velocidade. Estou bem encaixado no carro e amanhã farei a melhor corrida possível para me recuperar e pontuar.”

