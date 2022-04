Carregar reprodutor de áudio

O dia foi de muita comemoração para Leo Sanchez, em Goiânia. O piloto do carro #17 da Porsche Carrera Cup conquistou o terceiro lugar na classe Rookie na primeira prova do fim de semana.

Foi a estreia do bicampeão da Porsche Endurance Series na classe Carrera e também a estreia do novo modelo Porsche 911 GT3 Cup 992 nas pistas brasileiras.

Com uma excelente largada, Sanchez saltou quatro posições na primeira volta para ocupar o 4º lugar na classe Rookie e o 17º lugar geral.

No quinto giro de prova, ele fez uma excelente ultrapassagem sobre Edu Guedes na entrada da curva zero para assumir o 15º lugar geral a terceira posição entre os novatos da Carrera.

A corrida seguia sem mudança e faltando menos de 10 minutos para o término, Sanchez tentava aproximação em Rouman Ziemkiewicz.

Na 16ª volta o piloto do carro #17 que mantinha o terceiro lugar na Sport assumiu o a 13ª colocação geral após abandono de concorrentes.

Sem mais mudanças, Leonardo Sanchez recebeu a bandeira quadriculada em terceiro lugar na classe Rookie, conquistando o pódio em sua estreia na Carrera.

Ele volta ao traçado de Goiânia neste domingo, na corrida 2 da Porsche Cup. A prova será transmitida ao vivo, às 13h40, no Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Eu estou emocionado, até chorei na bandeirada”, disse Sanchez. “Foi uma corrida espetacular, foi tudo perfeito. Eu preferi manter um ritmo forte e constante, ganhamos várias posições e estou muito feliz em ter ganho o troféu.”

