Porsche Cup: Frangulis vai ao pódio em sua classe em Goiânia

Georgios Frangulis começou a temporada 2022 da Porsche Cup em alta, com o quarto lugar na classe Carrera Sport, em Goiânia. O piloto do carro #88 da Oak Racing Team soube ter paciência para não se envolver em acidentes e subir na classificação da prova.

Partindo do 17º posto o piloto da ORT conseguiu evitar os incidentes da primeira volta e na abertura do segundo giro ocupava o quinto lugar da classe Sport e 19º lugar geral.

Quatro voltas depois Frangulis assumiu o 4º lugar na classe Sport e o 18º lugar geral após rodada de um concorrente. Neste momento o “Grego” pressionava Sylvio de Barros, que vinha logo a frente.

A corrida seguia sem alterações a menos de 10 minutos para o fim, Georgios seguia de perto Barros em busca de um espaço para a ultrapassagem.

Na volta 16, Frangulis que mantinha o quarto lugar na classe Sport, assumiu o 15º lugar geral após abandono de concorrentes.

Sem mais mudanças, Frangulis recebeu a bandeira quadriculada na quarta colocação da classe Sport, conquistando o primeiro pódio da temporada.

Frangulis volta ao traçado de Goiânia neste domingo, na corrida 2 da Porsche Cup. A prova será transmitida ao vivo, às 13h40, no Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Não consegui encaixar a volta que eu queria na classificação, largamos de trás e como este carro novo tem muito downforce fica bem mais difícil ultrapassar”, disse Frangulis. “Então na corrida acabei ficando preso atrás de alguns concorrentes, embora eu tivesse um ritmo muito rápdio. Mas o Leonardo Sanchez e o Sylvio de Barros se defenderam muito bem, então fomo evitando os erros para salvar esse quarto lugar na classe e começando o ano no pódio.”

