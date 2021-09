A Porsche Cup Brasil dá sequência à temporada 2021 neste fim de semana em uma das pistas mais importantes do país: Curitiba. Neste fim de semana acontece a quarta etapa do campeonato Sprint das categorias Carrera Cup e GT3 Cup, que tem Miguel Paludo e Raijan Mascarello como líderes das classes principais, respectivamente. Mas os rivais não estão longe, além de termos grandes batalhas nas classes Sport e Trophy.

Os líderes podem mudar, mas a cobertura do Motorsport.com e Motorsport.tv não. Os classificatórios e as corridas terão transmissão ao vivo, tanto em português, como em inglês. Confira como está a agenda do fim de semana:

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre - Carrera Cup Sexta-feira 15h25 Treino Livre - GT3 Cup Sexta-feira 16h20 Treino de Classificação - Carrera Cup Sábado 9h30 Treino de Classificação - GT3 Cup Sábado 10h15 Corrida 1 - Carrera Cup Sábado 14h10 Corrida 1 - GT3 Cup Sábado 14h50 Corrida 2 - Carrera Cup Domingo 13h30 Corrida 2 - GT3 Cup Domingo 14h15

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Interlagos:

