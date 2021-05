O campeonato de 2021 da Porsche Carrera Cup começou com o mesmo enredo da temporada de 2020, com Enzo Elias tentando barrar o domínio de Miguel Paludo. O piloto da equipe Farben de Brasíia chegou a perder a vice-liderança da corrida 1 neste sábado para Matheus Iorio, mas conseguiu se recuperar a tempo de recuperar a posição e até pensar no primeiro lugar.

No final, o jovem piloto conseguiu o segundo posto, suficiente para o fazer sonhar em um desfecho diferente em comparação ao ano passado.

“Foi realmente uma corrida muito difícil”, disse Elias. “Tive uma briga intensa com o (Matheus) Iorio, querendo ou não, a gente estava mais perto desde o início da corrida. O Miguel (Paludo) conseguiu abrir uma boa vantagem nas duas primeiras voltas.”

“No final, a gente estava até mais rápido que ele, mas não deu tempo de chegar. O segundo lugar é um ótimo resultado, o campeonato é longo, tem muita corrida pela frente.”

E filosofou: “Um campeonato se constrói com resultados, não só com vitórias. Estou muito contente, mostra estamos fortes, com velocidade, estamos competitivos e vamos brigar pelo título”, concluiu.

Enzo Elias Photo by: Luca Bassani

Veja como foi a corrida