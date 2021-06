A Equivoco Racing parte para sua segunda corrida da história na Porsche Cup Brasil, neste fim de semana em Curitiba, podendo sair como líder do campeonato da principal divisão, a Carrera Cup.

Vencedor da última corrida disputada no Velocitta em maio, Marçal Muller é o atual vice-líder do campeonato, apenas quatro pontos atrás do ponteiro, Enzo Elias, e conta com o retrospecto a seu favor: ele possui duas vitórias na pista paranaense, que retorna à Porsche Cup após mais de dois anos.

"Estava com saudade de guiar em Curitiba após esse intervalo de dois anos, pois é uma pista que proporciona ótimas corridas e grandes disputas. Vou com a mentalidade fixa de fazer duas boas corridas e virar líder do campeonato", comentou o piloto gaúcho de Novo Hamburgo, que já possui dois títulos na categoria.

Já na GT3, a Equivoco Racing será representada apenas por Paulo Totaro. Marcio Mauro, piloto do carro #11, será ausência após disputar no último fim de semana a etapa de Spa-Francorchamps do GT Open, onde conquistou um pódio com a terceira posição.

Totaro, por sua vez, espera deixar para trás de vez a complicada etapa do Velocitta e busca um fim de semana longe de confusões para somar bons pontos: "Espero uma etapa mais tranquila e sem incidentes, pois, no Velocitta, eu tive problemas com outros carros tanto na classificação quanto nas corridas. Minha temporada, na verdade, começa em Curitiba."

As duas provas da Porsche Cup serão exibidas no Motorsport.com e Motorsport.tv.

Veja como foi a primeira etapa no Velocitta

