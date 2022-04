Carregar reprodutor de áudio

Chris Hahn estreou a bordo do novíssimo Porsche 992, conquistando o pódio da Porsche Carrera Cup na etapa que abriu a temporada 2022, neste sábado, em Goiânia.

O piloto do carro #26, que na sexta-feira sofreu com um problema nos freios e praticamente não treinou, foi um dos grandes destaques da prova desta tarde. Hahn partiu do nono lugar, ganhou duas posições ainda na largada e depois travou uma disputa emocionante com Werner Neugebauer pela quinta colocação. No final, aproveitou o furo no pneu de Enzo Elias para cruzar a linha de chegada em quarto.

“Hoje tivemos bem mais sorte do que ontem”, disse Hahn. “O problema nos freios e a classificação abaixo do que esperávamos me deixou bastante preocupado em relação ao campeonato. Mas hoje conseguimos ter um carro rápido, com um acerto bastante competitivo, e encaixamos uma corrida praticamente perfeita para escalar o pelotão. Agora, com a inversão de grid para amanhã, vamos buscar a vitória”, completou.

No domingo ele parte em terceiro lugar na prova que fecha a etapa de abertura da Porsche Cup em Goiânia. A largada da disputa está marcada para as 13h15 e conta com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

