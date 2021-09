Georgios Frangulis começou o fim de semana da Porsche Cup em Curitiba com o pé direito. O piloto do carro #88 da Oak Racing Team subiu ao pódio na corrida 1 da capital paranaense ao ser o quarto 4º colocado na classe Trophy e décimo quinto na classificação geral da Carrera Cup.

O “Grego” fez uma ótima largada e escapou dos acidentes da primeira volta, o piloto da ORT ganhou duas posições e saltou para o 15º lugar geral e 5º na classe Trophy.

Três voltas depois Frangulis vinha em ótima disputa pela quarta colocação com Franco Giaffone e ocupava o 17º lugar na classificação geral. Aos poucos a dupla alcançava Edu Menossi e entravam na briga pela terceira colocação da classe.

No décimo giro de prova Georgios Frangulis mergulhou por dentro na curva 1 e com direito a toque na porta de Menossi assumiu o quarto lugar da Trophy, além disso retomou a décima quinta colocação geral. Na sequência o piloto do Porsche #88 começou a se aproximar de Urubatan Jr, em busca do terceiro lugar.

Faltando menos de cinco minutos para o fim da prova a disputa ficou quente, Frangulis chegou em Urubatan e ambos passaram a pressionar Francisco Horta, o segundo colocado.

A disputa era dura e foi até a última volta com Georgios Frangulis subindo ao pódio na 4ª colocação da classe Trophy e fechando a prova em 15º lugar na classificação geral da Carrera Cup.

“Foi uma corrida muito legal, aproveitamos bem o tempo de pista para tirar a sensação ruim das outras etapas. Fiquei um pouco na largada, mas consegui recuperar boas posições e subir ao pódio. Agora o foco é na corrida de amanhã, em conseguir outra boa posição para o campeonato", disse Frangulis.

O próximo compromisso do piloto acontece neste domingo, pela segunda prova da quinta etapa da Porsche Cup. A corrida será transmitida ao vivo a partir das 13h15 pela Band.

Veja como foi a corrida um da Carrera Cup em Curitiba

