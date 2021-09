Neste sábado, a Porsche Cup realizou a primeira de duas corridas da GT3 Cup em Curitiba, representando a quarta etapa da Sprint em 2021. E em uma prova movimentada e repleta de incidentes, Lucas Salles e Daniel Correa protagonizaram uma disputa própria pela vitória, com Salles levando a melhor e completando um dia perfeito, com a pole e o triunfo após liderar de ponta a ponta..

Na Sport, a vitória ficou com Ayman Darwich, que ainda terminou em terceiro na classificação geral. Já na Trophy, foi Edu Guedes quem levou a melhor, superando por pouco Bruno Campos.

Na largada, Salles se manteve na frente, mas Neves, que saiu em segundo, rapidamente perdeu posições para Correa, Monteiro e Darwich. Mais atrás, problemas para Léo Sanchez. Ao tentar desviar de Darwich, acabou batendo no muro antes da primeira curva. Ele foi obrigado a voltar aos boxes, abandonando.

Ao final da primeira volta, Salles se mantinha na ponta com meio segundo de vantagem para Correa, que abria um segundo para Monteiro em terceiro. Bottura, quarto colocado, era o melhor entre os pilotos da Sport, seguido de Darwich, completando os cinco primeiros.

No começo da quarta volta, Mascarello, líder da GT3, tentou passar Gaidzinski na primeira curva, mas não deixou espaço suficiente e acabou tomando um toque e rodando. Ambos acabaram com problemas, já que Gaidzinski acabou abandonando na sequência.

Após cinco voltas, dentro do total de 25 minutos da prova, Salles seguia na ponta com Correa ainda em sua cola, a meio segundo de diferença. Já Monteiro ficava bem para trás, com mais de 6s de desvantagem para o líder. Darwich era o quarto e o melhor colocado entre os pilotos da Sport, com Fontanari, também da Sport, fechando o top 5. Entre os pilotos da Trophy, a disputa pela ponta também era intensa, com Edu Guedes na ponta seguido de Bruno Campos.

Na marca de dez minutos para o fim da prova, Salles já começava a abrir com relação a Correa, chegando a mais de 1s5, enquanto Darwich não conseguia se aproximar dos dois primeiros, ficando a quase 10s do líder. Monteiro seguia em quarto, sem conseguir atacar o piloto da Sport, mas tendo Fontanari em sua cola, a menos de meio segundo.

Um novo incidente ocorreu na marca de oito minutos para o fim, quando Guilherme Bottura perdeu o controle do carro, indo parar na brita. E Caio Castro evitou por pouco mais uma batida. Em uma disputa intensa com Mauro pela décima posição, o piloto da Sport quase foi parar no muro da entrada da reta principal.

No final, Lucas Salles seguiu a coroação do que vem sendo um final de semana perfeito até aqui. Após liderar o treino livre da sexta, fazer a pole mais cedo neste sábado, o piloto do Porsche #7 venceu a primeira prova em Curitiba liderando de ponta a ponta. Daniel Correa foi o segundo, enquanto Ayman Darwich terminou com a terceira posição na classificação geral.

Com isso, Darwich garantiu também a vitória na classe Sport, tendo Ricardo Fontanari em segundo (5º no geral) e Vina Neves em terceiro (6º no geral). Entre os pilotos da Trophy, foi Edu Guedes quem cruzou em primeiro, mas com Bruno Campos em sua cola e Edson dos Reis em terceiro.

O grid da GT3 Cup volta à pista de Curitiba no domingo para a segunda e última corrida do fim de semana. A prova está marcada para 14h20, horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

