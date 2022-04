Carregar reprodutor de áudio

Depois de uma estreia em altíssimo estilo em Goiânia, os carros de corrida mais produzidos no planeta desembarcam nesta semana em Mogi Guaçu para a segunda etapa da Porsche Cup C6 Bank Mastercard.

A segunda reunião de 2022 marca a estreia dos lastros de performance nos carros da Carrera Cup e da Sprint Challenge -promessa de performances ainda mais parelhas no interior paulista. As cargas são distribuídas aos carros do grid conforme a posição dos pilotos e variam de 50kg a 5kg.

O Velocitta teve sua inauguração com a Porsche Cup em 2012 e, desde então figurou em todas as temporadas da categoria com corridas válidas pelo campeonato de Sprint e também pelo Endurance Series. Em sua configuração atual, o traçado possui 3.443 metros e 12 curvas.

As freadas e curvas exigem muito dos carros e pilotos e, como são poucos os pontos de ultrapassagem, a posição no grid costuma ser muito importante para o sucesso de um competidor no Velocitta.

Nesse sentido os competidores serão desafiados desde os treinos opcionais e livres na quinta e sexta-feira, em buscar do acerto ideal para o quali. A sessão classificatória acontece na manhã de sábado, com as corridas largando no início da tarde. No domingo acontecem as provas do grid invertido, com a programação iniciada às 13h. O Motorsport.com exibe tudo ao vivo, inclusive o quali.

O gaúcho Marçal Müller lidera a Carrera Cup, com 40 pontos em 42 possíveis conquistados em Goiânia. Na Sprint Challenge, Nelson Marcondes lidera com pontuação idêntica. A Carrera Sport tem Lucas Salles na ponta, com 100% de aproveitamento -- assim como Lineu Pires na Carrera Rookie e SangHo Kim na Sprint Challenge Rookie. Na Sprint Challenge Sport, a liderança é do piloto Ramon Alcaraz.

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 2 – Velocitta:

Sexta-feira, 22 de abril

14:55 – 15:40 – Treino livre 1 – Carrera Cup

15:50 – 16:35 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

Sábado, 23 de abril

09:30 – 09:42 – Quali Rookie – Carrera Cup

09:45 – 09:57 – Quali Carrera e Sport – Carrera Cup

10:05 – 10:17 – Quali Rookie – Sprint Challenge

10:20 – 10:32 – Quali Sprint Challenge e Sport – Sprint Challenge

13h – Formação de grid – Carrera Cup

13h40 – Formação de grid – Sprint Challenge

Domingo, 24 de abril

12:55 – Formação de grid – Carrera Cup

13:35 – Formação de grid – Sprint Challenge

