Porsche Cup: Dupla Elias e Giassi disputa o título em Interlagos

Vindo de dois ótimos resultados na Endurance Series da Porsche Cup, a dupla do carro Farben Enzo Elias e Jeff Giassi desembarca em Interlagos para a decisão do certame de corridas longas podendo conquistar três títulos depois dos 500 km.

Elias e Giassi estão na segunda colocação, tanto na geral quanto na classe Sport e lideram a classe Trophy depois de duas rodadas. A dupla chegou na segunda posição geral na abertura da temporada em Interlagos e foi terceiro lugar em Goiânia, coletando duas segundas posições pela classe Sport e duas vitórias na classe Trophy.

A decisão da temporada de corridas longas conta com alguns ingredientes extras que prometem adicionar ainda mais emoção a prova: Além de ser a mais longa do ano, com 500 km a serem percorridos, a etapa prevê pontuação dobrada, deixando todas as disputas em aberto.

Além dos títulos da Endurance Series, Enzo Elias pode conquistar também o troféu de campeão Overall em 2021. A modalidade é a soma dos pontos conquistados nas corridas curtas e longas. O brasiliense acaba de retornar da seletiva global do Porsche Junior Program, “peneira” que reuniu na Espanha pilotos regulares dos campeonatos da marca ao redor do mundo para uma bateria de testes cujo prêmio é uma bolsa para correr na Europa com a possibilidade de virar piloto de fábrica da Porsche.

“Voltei há pouco da Espanha onde aconteceu a disputa do Porsche Motorsport Junior Program. Chego em Intelagos focado para terminar a temporada com dois títulos na bagagem, da Endurance e de campeão Overall de 2021”, comentou Elias.

“Fico contente em voltar a Interlagos para representar a Farben em dupla com o Enzo. Já corri duas vezes nessa pista, além de milhares no simulador. Espero que a quilometragem acumulada em São Paulo me ajude a fazer um bom trabalho para mais uma vez sermos protagonistas da prova”, disse Giassi.

