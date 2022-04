Carregar reprodutor de áudio

Josimar Júnior foi uma das boas surpresas na corrida final da Porsche Cup disputada neste domingo no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). O pernambucano partiu da oitava linha do grid, na 16ª posição, e ultrapassou seis carros, ficando, até a última volta da corrida na liderança da classe Sport e na sétima posição na geral da categoria.

Foi quando uma confusão o fez errar no posicionamento do traçado de pista, perdendo dois lugares, chegando em nono na geral e em terceiro em sua divisão, a pouco mais de um segundo do vencedor. O piloto do Porsche #77 finalizou as 16 voltas do traçado de 3.438 metros, em 27min30s726, e fez seu melhor tempo na quarta volta em 1min33s406.

“Foi uma corrida boa e bem movimentada”, disse Josimar. “Eu estava em um ritmo bom, mas as entradas do safety car atrapalharam um pouco a cadência da corrida, influindo na estratégia e na pilotagem. Mas consegui concentrar e largar bem. Fiquei em primeiro até a última volta, quando alguém se jogou de trás e eu puxei para não bater e, nessa, fui ultrapassado.

“Isso faz parte da disputa e está tudo bem. Estou feliz com o terceiro lugar, com os pontos que somei e a classificação em que fiquei na minha divisão. Agora é focar e me preparar para o próximo desafio em junho”, afirmou Josimar, que agora ocupa a 14ª posição na classificação geral entre os carros da Sprint Challenge e o quarto na classe Sport.

A próxima disputa da 18ª Porsche Cup acontecerá entre os dias 10 e 12 de junho em Interlagos. As corridas têm transmissão ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

